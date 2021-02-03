«Уныло, как московская осень»: Политолог оценил заявления Путина

Слова президента Владимира Путина об Алексее Навальном и протестной активности в России не впечатлили политолога Аббаса Галлямова. Комментируя его высказывания, эксперт даже пожалел корреспондентов кремлевского пула, которым приходится писать об этом.

«Какая же скучная у них работа — всё это пересказывать. Работа унылая, как московская осень», — пишет Галлямов, рассуждая об очередном заявлении Путина, что Навальный находится в колонии не по политическим мотивам, а «потому что он совершил уголовное преступление».

Рассуждая над другой цитатой президента, сообщившего накануне, что «далеко не вся» оппозиция находится в тюрьме, объяснив свою мысль наличием уличных протестов, политолог заверяет об отсутствии в этом какой бы то ни было «гуманности» со стороны главы государства:

«На самом деле речь идёт не о гуманности, а о падающей популярности президента. К протесту присоединяются всё новые группы населения. Прежде выходившие на улицу уже сидят, но на их место приходят другие», — объясняет Галлямов.