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Путин за феминизм: президент поддержал идеи равенства полов и традиционные ценности

Глава государства принял участие в открытии III Евразийского женского форума

Фото: Global Look Press

Президент Владимир Путин принял участие в открытии III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, где собрались представительницы ста стран, чтобы обсудить положение женщин на континенте.

Речь Владимир Путин зачитывал с листа, иногда прерываясь для личных ремарок. Основной посыл состоял в том, что традиционные ценности, которые часто звучат в конъюнктурной политической риторике РФ, не противоречат равенству полов:

«Безусловно при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, тем не менее я убеждён, что традиционные семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем»

Путин заявил, что иные прорывы в политике некоторых стран в обеспечении прав женщин для России давно являются обыденностью. Например, он напомнил, что в России имеет место «широкое присутствие женщин в органах власти» (отметим, что в новом созыве Госдумы женщины составляют 17% от общего числа депутатов). В российской науке, по словам президента, почти 40% исследователей – женщины, а в креативной индустрии их доля составляет 58%.

Президент уточнил, что достижение равенства полов в том числе было заслугой СССР, что стало одним из плюсов коммунистической России при всех её правовых изъянах.

В конце 2020 года Путин также утверждал, что Россия давно является лидером мультикультурализма, поскольку страна изначально многонациональная и многоконфессиональная.

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