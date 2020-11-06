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«Наша оппозиция хорошо работает на зонах и в колониях»: в сети иронизируют над высказыванием Путина

Россияне уверены, что никакой реальной оппозиции в стране уже нет – всех пересажали и выдавили из страны

Фото: Агентство "Москва"

Владимир Путин заявил, что «оппозиция в РФ есть, она жива и критикует власть».

«Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причём критикует так жёстко, повторюсь ещё раз, как может быть и не критикуют в других странах», - сказал Путин, выступая на «Российской энергетической неделе».

По словам Путина, чтобы убедиться в том, что оппозиция в стране жива, достаточно включить «некоторые российские СМИ».

«Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги ещё от «Газпрома» получают. «Газпром» продаёт газ в Европу и финансирует оппозиционные СМИ», - добавил Путин.

Эти высказывания серьёзно повеселили россиян в соцсетях, так как многие уверены, что никакой реальной оппозиции в стране уже нет. А та, что была - или в тюрьмах, или за границей.

«Российская оппозиция хорошо работает на зонах и в колониях строгого режима», - написал читатель.

«Владимир Владимирович, вы, видимо, про Жириновского, Зюганова и Миронова? Какая ж это оппозиция, если они кормятся с ваших рук и ордена от вас получают? Видимо, за согласованность с «ЕдРом»!» - задал риторические вопросы президенту экономист.

«Оппозиция существует, когда под воздействием её критики происходят перемены! Если перемен нет, значит нет и оппозиции!», - объяснили президенту.

«Жива? Не всех пересажал и заставил бежать?» - уточнил москвич.

«Миронов с Жириновским оппозиция? Это все равно, что пчелы в оппозиции к меду», - сравнил россиянин.

«А кто у нас оппозиция? Конкретизируйте пожалуйста Часом не Зюганов с Жириновским, а может быть Миронов и прочие действующие лица?» - не понял пенсионер о ком это Путин.

«Это он про Жириновского с Зюгановым? На остальных уголовные дела поголовно, демократично все», - продолжают звучать в комментариях одни и те же фамилии.

«Так и хочется спросить: «Пока ещё жива?» - иронизирует студент.

«Особенно в Госдуме много критикуют...» - раздосадован таким положением дел дальневосточник.

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