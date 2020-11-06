«Наша оппозиция хорошо работает на зонах и в колониях»: в сети иронизируют над высказыванием Путина
Россияне уверены, что никакой реальной оппозиции в стране уже нет – всех пересажали и выдавили из страны
Владимир Путин заявил, что «оппозиция в РФ есть, она жива и критикует власть».
«Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причём критикует так жёстко, повторюсь ещё раз, как может быть и не критикуют в других странах», - сказал Путин, выступая на «Российской энергетической неделе».
По словам Путина, чтобы убедиться в том, что оппозиция в стране жива, достаточно включить «некоторые российские СМИ».
«Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги ещё от «Газпрома» получают. «Газпром» продаёт газ в Европу и финансирует оппозиционные СМИ», - добавил Путин.
Эти высказывания серьёзно повеселили россиян в соцсетях, так как многие уверены, что никакой реальной оппозиции в стране уже нет. А та, что была - или в тюрьмах, или за границей.
«Российская оппозиция хорошо работает на зонах и в колониях строгого режима», - написал читатель.
«Владимир Владимирович, вы, видимо, про Жириновского, Зюганова и Миронова? Какая ж это оппозиция, если они кормятся с ваших рук и ордена от вас получают? Видимо, за согласованность с «ЕдРом»!» - задал риторические вопросы президенту экономист.
«Оппозиция существует, когда под воздействием её критики происходят перемены! Если перемен нет, значит нет и оппозиции!», - объяснили президенту.
«Жива? Не всех пересажал и заставил бежать?» - уточнил москвич.
«Миронов с Жириновским оппозиция? Это все равно, что пчелы в оппозиции к меду», - сравнил россиянин.
«А кто у нас оппозиция? Конкретизируйте пожалуйста Часом не Зюганов с Жириновским, а может быть Миронов и прочие действующие лица?» - не понял пенсионер о ком это Путин.
«Это он про Жириновского с Зюгановым? На остальных уголовные дела поголовно, демократично все», - продолжают звучать в комментариях одни и те же фамилии.
«Так и хочется спросить: «Пока ещё жива?» - иронизирует студент.
«Особенно в Госдуме много критикуют...» - раздосадован таким положением дел дальневосточник.