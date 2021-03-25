Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству в Госдуме Юрий Синельщиков заявил, что факт получения Нобелевской премии нельзя расценивать как иностранное финансирование.

«Никогда в этом не возникало никаких вопросов. И – вдруг сейчас откроем рот и заявим? Всю жизнь все было в порядке, а теперь скажем: все были иностранными агентами? Я думаю, здесь беспокоиться не надо»

, – сказал Синельщиков в ответе «Интерфаксу».

Вместе с тем он отметил, что премия не станет «индульгенцией» и не предоставит никакого иммунитета ее обладателю.

На вопрос о статусе иноагента для обладателя премии Нобеля главного редактора «Новой газеты» отвечал и президент Путин. Глава государства заявил, что владельцу премии непозволительно «прикрываться премией как щитом» и она его не спасет в случае «нарушения закона».