У силовиков и так есть все данные с «Госуслуг»: Песков о передаче фото из mos.ru в МВД

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что ничего необычного в истории с предполагаемой передачей фотографий из московского городского портала mos.ru в систему распознавания лиц МВД нет. По его словам, силовики и без этого имеют все законные основания для получения доступа к этой информации. Впрочем, в мэрии Москвы данные «Коммерсанта» отрицают, хотя газета написала об этом, изучив контракт, опубликованный в открытом доступе — никаких других данных в публикации не было.

«Все данные, которые содержатся на госуслугах, они и так все прозрачны, они доступны по закону для силовых структур, — объяснил журналистам г-н Песков. — Все паспортные данные — они все доступны для силовых структур, там есть и фотографии, и так далее».

Представитель Кремля также добавляет, что «на самом-то деле ничего такого в этом нет» (цитата по ТАСС).

Не согласен с ним юрист, депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин, который заверил «Собеседник», что такая практика передачи данных незаконна: «Мы, когда размещаем свои фотографии, не даем согласие на обработку органами внутренних дел», — объяснял народный избранник.

В свою очередь, мэрия Москвы уже успела заявить, что опубликованная «Коммерсантом» информация якобы не соответствует действительности. Там подтверждают, что пользователь может «самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг», однако настаивают, что это не обязательно, передает «Интерфакс». Там также обращают внимание, что «в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена», а «системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС [государственная информационная система] ЕЦХД».

Сам факт передачи фотографий, где бы они ни хранились, в систему распознавания лиц в заявлении никак не комментируется.