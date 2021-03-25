Власти Грузии опровергли данные врача Саакашвили об ухудшении его здоровья

Министерство юстиции Грузии заявило, что состояние здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили удовлетворительное и госпитализация ему не требуется. Политик находится в тюрьме и с 1 октября держит голодовку, протестуя против, по его мнению, политического преследования со стороны действующей власти.

«Жизненно важные показатели находятся в норме. А именно: давление — 120/90; пульс — 90; насыщение [крови кислородом] — 97», — отчитывается официальное ведомство, уверяя, что оппозиционер получает все необходимые лекарства, а за его состоянием следят тюремные врачи. Информацию об ухудшении здоровья политика минюст опровергает.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что контактирует с тюремными медиками и не сомневается в их компетенциях, однако в связи с ухудшением состояния его пациента предполагает, что в скором будущем политика необходимо будет перевести в гражданскую больницу.