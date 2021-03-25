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Личный врач экс-президента Грузии Саакашвили заявил о необходимости его госпитализации

Он говорит, что состояние Михаила Саакашвили ухудшается и его нужно перевести из тюремной больницы в обычную

Фото: Global Look Press

Михаил Саакашвили

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось на фоне голодовки, которую он держит с момента заключения под стражу. Сейчас политика обследуют тюремные медики, однако, по словам его лечащего врача Николоза Кипшидзе, его необходимо отправить в полноценную больницу.

«Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими, — не сомневается г-н Кипшидзе. — Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его [Саакашвили] навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу» (цитата по ТАСС).

Голодовка Саакашвили держится уже порядка 11 дней, он был задержан 1 октября, когда властям удалось отыскать его на территории страны, куда он прибыл тайно. Сам Саакашвили заявляет, что его арест политически мотивирован.

Теги: #Грузия

Рубрика: Политика

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