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«Медведев позвал себе в копирайтеры то ли Милонова, то ли Жириновского»: Гудков о статье экс-президента об Украине

По словам Гудкова, произошла полная утрата навыка политической и дипломатической речи

Фото: Instagram @d_gudkov

Российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков прокомментировал статью Дмитрия Медведева об Украине, в которой он критикует действующую власть и обвиняет ее в нежелании выстраивать взаимовыгодные отношения с Россией. 

Как пишет Гудков в своем Instagram, он давно обнаружил в Думе депутатов, которые живут в повестке нашей пропаганды и сейчас это стало не исключением, а правилом. 

«Если долго слушать трели собственного Соловьева, то плавный съезд с ума гарантирован. Получается пропаганда, кусающая себя за хвост. Сначала ты заказываешь телевизору злобное враньё, а потом веришь в него сам. И вроде ясно: Медведев (который, напомню, всё-таки бывший президент, хоть и ненастоящий) вместе со всей гидрой Совбеза хотели передать Нуланд, что об Украине будут разговаривать с ней, а не с Зеленским, но уже не смогли удержаться на сухом тезисе», – заявил политик. 

«Какие там дипломатические каналы, какие остатки здравого смысла. Ощущение, что Медведев позвал себе в копирайтеры то ли Милонова, то ли Жириновского. Вероятно, они же пишут и для Лаврова в последние годы», – отметил он. 

По словам Гудкова, произошла полная утрата навыка политической и дипломатической речи. 

«Политика – это не кидаться фекалиями через забор, а нечто другое, о чем геронтократы в Кремле, упоенные абсолютной властью, давно позабыли», – заключил он. 

Ранее экс-президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал для «Коммерсанта» статью об Украине. В ней он заявил, что договариваться с ней нет смысла и можно просто переждать тамошнюю власть.

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