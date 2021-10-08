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Главное к утру: Очередные сбои в сервисах Facebook, новая система оплаты для врачей, пьяные американские морпехи украли рюкзак у россиянина

Коротко о главных событиях к 9 октября

Минтруд и Минздрав готовит реформу системы оплаты труда медицинских работников. Как сообщает Коммерсант, в 2022 году она будет отработана в семи регионах РФ. 

По замыслу разработчиков, внедрение отраслевой системы оплаты труда должно существенно изменить оплату труда работников системы здравоохранения. Теперь их зарплата будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. Как заявили в министерствах, благодаря реформе у работников здравоохранения вырастет доля оклада в зарплате, так и сам размер заработка. Отмечается. что конкретные данные по увеличению заработной платы для всей страны станут ясны только по итогам пробного периода. 

Ночью у Facebook, Instagram и Whatsapp снова возникли сбои в работе, сообщалось на портале Downdetector. В Facebook заявили, что знают о проблемах с доступом и извинились тем же сообщением, что и 4 октября, когда соцсети также были недоступны. Через несколько часов компания сообщила о восстановлении работы. 

«Сожалеем, если вы не смогли получить доступ к нашим продуктам в течение последних нескольких часов. Мы знаем, насколько вы зависите от общения друг с другом. Мы устранили проблему – еще раз благодарим за терпение на этой неделе», – говорится в сообщении.

Американские дипломаты украли у россиянина рюкзак, теперь им грозит уголовное дело.

МВД показало видео, на котором, как утверждают силовики, изображены американские морпехи, которых подозревают в краже рюкзака у москвича в столичном кафе. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. На нем видно, как три молодых человека выходят из бара, один из них несет рюкзак. Далее мужчины заходят в здание посольства США. При этом молодой человек с рюкзаком с трудом стоит на ногах и его поддерживают товарищи.

В сообщении говорится, что сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, полиция также потребовала от дипмиссии снять с трех обвиняемых дипломатический иммунитет для привлечения к ответственности.

Президент США Джо Байден поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу, которые накануне стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. 

«Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно преследовали факты. Они работали над проверкой злоупотреблений властью, разоблачением коррупции и требовали прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их молчанию. И за свою приверженность основным принципам свободной прессы – принципам, которые необходимы для здоровой демократии – они столкнулись с постоянными угрозами, преследованием и запугиванием, судебными исками и даже, в случае с Муратовым, смертью его коллег. Я аплодирую Нобелевскому комитету за то, что он воздал должное невероятной работе Рессы и Муратова и обратил больше внимания на растущее давление на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире», – говорится в опубликованном на сайте Белого Дома поздравлении. 

Сборная России по футболу обыграла Словакию в матче отборочного тура к ЧМ-2022 со счётом 1-0.

Встреча прошла в Казани на «Ак Барс – Арене». Единственный мяч в игре забил на 24-й минуте защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр, который после прострела Дмитрия Баринова отправил мяч в собственные ворота. Следующий матч сборная России проведёт 11 октября на выезде против команды Словении.

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