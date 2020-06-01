Через неделю после выборов в Госдуму, сенатор Андреей Клишас внес на рассмотрение законопроект, снимающий ограничение с губернаторов. Теперь главы регионов смогут избираться больше двух раз подряд.

До 2025 года включительно аж 18 из них должны были покинуть свой пост. То есть, почти сразу после того, как Владимир Путин (вероятно) станет пятикратным президентом России. После нового закона, смену “вечным губерам” можно не искать.