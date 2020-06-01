Вечные губеры. Кто из глав регионов губернаторов дольше всех во власти
Под кого принимают новый закон, позволяющий главам регионов избираться бессчетное количество раз?
Через неделю после выборов в Госдуму, сенатор Андреей Клишас внес на рассмотрение законопроект, снимающий ограничение с губернаторов. Теперь главы регионов смогут избираться больше двух раз подряд.
До 2025 года включительно аж 18 из них должны были покинуть свой пост. То есть, почти сразу после того, как Владимир Путин (вероятно) станет пятикратным президентом России. После нового закона, смену “вечным губерам” можно не искать.
Тяжеловесы
Рустам МИННИХАНОВ
Президент Татарстана
Конец второго срока - 2025 г.
Минниханов руководит регионом с 2010 года. На свои первые выборы он пошел спустя 5 лет после назначения - в 2015, а потом успешно переизбрался в 2020. Если закон будет принят, Минниханову не обязательно уходить на покой в 2025, а можно избираться дальше - столько, сколько посчитает нужным президент. Закон Клишаса расширяет полномочия Владимира Путина. Теперь сможет не только снимать глав регионов “по утрате доверия”, но и сможет объявлять главе субъекта РФ выговор, предупреждение, временно отстранять от работы и т.д.
Официально Рустам Минниханов - президент Республики. Единственный президент в стране, не считая Путина.
Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
Конец второго срока - 2023
Без закона Клишаса, Собянину пришлось бы оставить должность столичного мэра всего через два года. Это давно уже кажется невероятным - одна только реновации жилья, курируемая Собяниным, рассчитана до 2027 года, а есть и другие долгосрочные проекты.
“А куда он пойдет? Главой администрации президента он уже был, руководителем аппарата правительства – вице-премьером тоже был, место премьер-министра занято”, - считает политолог Евгений Минченко. По словам эксперта, Собянин и Минниханов - главные выгодополучатели нового закона.
У кого истекает срок
Андрей ВОРОБЬЕВ
Глава Московской области
Конец второго срока - 2023 год
Последние выборы в 2018 году стали сложными для главы региона. В воздухе ещё ощущался запах скандала со свалки в Ядрово, рядом с Волоколамском. В этом городе Воробьев проиграл выборы, набрав всего 20% голосов. Сейчас свалка закрыта. Зато набирают обороты скандалы с мигрантами. Самые известные - строительство халяльного поселка “Аминовка”, народный сход в Бужаниново и “южное гетто” в Котельниках.
Андрей Воробьев был назначен губернатором Подмосковья в 2012 году после короткого периода Сергея Шойгу и считается членом его команды.
Роман КОПИН
Глава Чукотского автономного округа
Конец второго срока - 2023 год
Преемник Романа Абрамовича работает в регионе аж с 2008 года. На первые выборы Копин пошел в последний момент срока истечения полномочий - в 2013 году, после чего успешно переизбрался в 2018. Желающих руководить сложным северным регионом еще надо поискать.
Сергей АКСЕНОВ
Глава Республики Крым
Конец второго срока - 2024
После назначения Сергей Аксенов не стал ждать пять и уже на следующий год пошел на досрочные выборы - в 2015 году. Долго время он казался одним из самых публичных политиков в стране - катался с Владимиром Путиным на мотоцикле, плавал на лодке по затопленным улицам, открывал Крымский мост. В 2017 году Аксенов призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России и, кажется, был услышан.
Олег КУВШИННИКОВ
Глава Вологодской области
Конец второго срока - 2024 год
Был назначен ещё в 2011 году Дмитрием Медведевым. Известен тем, что несколько раз занимал первое место в рейтингах самых общительных и открытых для СМИ губернаторов.
Владимир ВЛАДИМИРОВ
Глава Ставропольского края
Конец второго срока - 2024 год
В марте Владимиров показал себя сторонником жестких решений и отправил в отставку все все правительство Ставропольского края. Причиной послужил арест одного из высших чиновников из-за обвинений во взяточничестве.
Путинский призыв 2012
Евгений КУЙВАШЕВ
Глава Свердловская область
Конец второго срока - 2022 год
В российских регионах работает целая когорта губернаторов, которые были были назначены весной 2012 года - после того, как на президентских выборах победил Владимир Путин. Самый заметный из них - глава Свердловской области. В Национальном Рейтинге Губернаторов по итогам 2020 года Евгений Куйвашев занял третье место, уступив только Минниханову и Собянину.
Валерий РАДАЕВ
Глава Саратовской области
Конец второго срока - 2022 год
Этот губернатор руководит особым регионом. Саратов неформально находится под опекой одного из главных людей в стране - спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Сергей ЖВАЧКИН
Глава Томской области
Конец второго срока - 2022 год
Пришел в большую политику из нефтяного и газового секторов экономики, где занимался международными экспортными проектами “Газпрома”.
Алексей ОСТРОВСКИЙ
Глава Смоленской области
Конец второго срока - 2025 год
На протяжении всей политической карьеры состоит в ЛДПР. Девять ее первых лет Островский работал помощником Владимира Жириновского. Руководя Смоленской областью он сформировал первую в России коалиционную администрацию. Места в ней заняли представители ЛДПР, КПРФ и «Единой России».
Сергей СИТНИКОВ
Глава Костромской области
Конец второго срока - 2025 год
Пришел в политику из сферы медиа. В молодости работал в прессе и региональных филиалах ВГТРК. С 2008 по 2012 возглавлял Роскомнадзор.
Александр ДРОЗДЕНКО
Глава Ленинградской области
Конец второго срока - 2025 год
Был назначен 5 мая 2012 года - за два дня до инаугурации Владимира Путина. Известно, что Александр Дрозденко очень ценит народные виды отдыха - баню, рыбалку и охоту. А также, мотопутешествия.
Должны были уйти в 2025
Василий ГОЛУБЕВ
Глава Ростовской области
Конец второго срока - 2025 год
В отличии от других, начал работать в 2010 году по назначению Дмитрия Медведева и первый раз участвовал в голосовании только в 2015 году.
Наталья КОМАРОВА
Глава Ханты-Мансийского автономного округа
Конец второго срока - 2025 год
Так же как и глава Ростовской области, Наталья Комарова приступила к работе ещё при Дмитрии Медведеве - в 2010 году.
Александр БОГОМАЗ
Глава Брянской области
Конец второго срока - 2025
Назначен 9 сентября 2014 года
Александр НИКИТИН
Глава Тамбовской области
Конец второго срока - 2025 год
Назначен 22 сентября 2015
Вениамин КОНДРАТЬЕВ
Глава Краснодарского края
Конец второго срока - 2025 год
Назначен 22 сентября 2015
Особо незаменимый
Рамзан КАДЫРОВ
Глава Чеченской Республики
Конец второго срока - 2026 год
Срок у Рамзана Кадырова истекает не скоро. Однако, по словам экспертов, способ оставить его во главе региона был бы найден в любом случае.
- Есть регионы, где менять руководство просто опасно, - объясняет научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, - Мы же понимаем, что у нас нет выбора по Рамзану Кадырову. Либо Рамзан - либо ещё одна война на Кавказе. Это особая статья. Если кто-то сможет вместо него взять Чечню под контроль - вэлкам. Но мы и с другими кавказскими республиками пока что не слишком справляемся.