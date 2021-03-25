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Британские власти исследуют информацию об оффшорах из «Досье Пандоры»

Налоговая служба Великобритании изучит данные «Досье Пандоры», по которому Блэр недоплатил $400 тысяч налогов

Фото: Global Look Press

Тони Блэр

Министр финансов Великобритании Риши Сунак сказал, что комментировать данные расследования из «Досье Пандоры» пока преждевременно, однако налоговые ведомства Соединенного Королевства внимательно изучат эту информацию, пишет ТАСС со ссылкой на Sky News.

«Конечно же, Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании внимательно изучит такую информацию», — пояснил г-н Сунак, добавив, что пока для него затруднительно комментировать опубликованную информацию об оффшорах чиновников и элит по всему миру, потому что «она только что появилась».

Среди фигурантов «Досье Пандоры», кроме россиян, присутствуют и представители Великобритании. К примеру, из публикации Miami Herald следует, что бывший глава национального правительства Тони Блэр якобы уклонился от уплаты 400 тысяч долларов налогов при покупке компании у родственников министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бин Рашида аль-Зайяни.

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