Главное к 4 октября: Оффшоры Эрнста, Чемезова и Зеленского, Сноуден о «Досье Пандоры», сахалинец сдал 1,5 тонны металла РЖД

The Pandora Papers или «Досье Пандоры»

Накануне международное объединение журналистов-расследователей ICIJ опубликовало отчет по анализу слитых данных 14 офшорных регистраторов, в которых хранились 12 миллионов документов. Над так называемым «Досье Пандоры» работали порядка 600 журналистов из 117 стран. От России в работе участвовали журналисты «Важных историй» (издание объявлено «иностранным агентом»). Среди опубликованных материалов есть множество данных об активах элит разных стран, включая российские. Вот только некоторые из них:

У гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста якобы нашли оффшор на Британских Виргинских островах, который занимался грандиозным проектом по сносу советских кинотеатров и строительству на их месте торговых центров в Москве. Финансировали это всё госбанки, в том числе ВТБ (почти 1 млрд рублей в 2014 году). Эрнст заверил журналистов, что ничего незаконного не совершал.

У семьи главы «Ростеха» Сергея Чемезова якобы нашли в оффшорах имущество общей стоимостью в 22 млрд рублей. В их числе роскошная яхта и вилла в Испании. Ими якобы владеют падчерица, теща и мама главы госорпорации.

У матери предполагаемой внебрачной дочери Владимира Путина Светланы Кривоногих журналисты нашли оффшоры, владеющие квартирой в Монако недалеко от казино Monte Carlo. Стоит такая квартира 3,6 млн долларов.

Журналисты полагают, что глава администрации президента РФ Антон Вайно девять дней в 2012 году мог отдыхать на 54-метровой яхте Addiction, якобы принадлежащей бизнесмену Сергею Адоньеву, сооснователю оператора «Йота». Это они считают возможной взяткой.

У дочери вице-премьера Марата Хуснуллина Алины Хуснуллиной якобы нашли виргинский оффшор, в 2015 году владевший недвижимостью на 1,5 млн евро с долгом в 1,6 млн евро. Он также был участником ряда бизнесов в Татарстане.

Также оффшоры якобы обнаружили у людей из окружения президента Украины Владимира Зеленского. Это сеть оффшоров, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. Утверждается, что жена Зеленского до сих пор является бенефициаром этих компаний, а сам Зеленский перед вступлением в должность якобы подарил свою долю своему первому помощнику Сергею Шефиру. Деньги из оффшоров якобы вкладывались в недвижимость в Лондоне.

У семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева нашли оффшоры, владевшие 17 объектами недвижимости в Лондоне на сумму в 694 млн долларов.

Чешский премьер Андрей Бабиш якобы через оффшоры тайно приобрел роскошную недвижимость недалеко от Канн. Деньги на этот дом у него были, но в декларациях он не значился. Политик уже опроверг приведенные в расследовании данные:

«Я никогда не сделал ничего противозаконного, это попытка повлиять на результаты парламентских выборов в Чехии», — пишет он.

Президент Чили Себастьян Пиньера также опровергает приведенные обвинения о сомнительной сделке с долей в горнодобывающей компании. По его словам, это уже было расследовано в 2017 году правоохранительными органами и «прокуратура рекомендовала закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления», так как президент не участвовал в сделке.

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден прокомментировал утечку архива данных об оффшорах, иронично отметив, что крайне неразумно было составлять подобные базы данных изначально:

«Самое смешное в этой серьезной истории то, что даже после двух утечек офшорных финансовых/юридических фирм апокалиптического масштаба, эти компании все еще составляют обширные базы данных, несущие разгром [их фигурантам], и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой "не сливать"».