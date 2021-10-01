Политическая карьера в Крыму: лояльность Аксёнову, неисполнение обязанностей и хищение средств

Депутат Госдумы 7-го созыва Наталья Поклонская раскритиковала «кадровую чехарду» в руководстве Крыма. По мнению депутата, Сергею Аксёнову пора «окружить себя ответственными людьми». Заявление Поклонской прозвучало после очередного ухода очередного вице-премьера Крыма со своего поста (Евгений Кабанов ушёл с должности по собственному желанию незадолго до возбуждения на него уголовного дела), а также отставок ряда других высокопоставленных чиновников региона.

Также Поклонская рассказала, что как-то раз не смогла попасть в родном регионе домой - прорвало дамбу в посёлке, а спасатели МЧС отказались выдать Поклонской лодку, и ей пришлось звонить крымскому губернатору посреди ночи. «Ручное управление», как говорится, рулит, и его безотказность могут испытать на себе даже чиновники.

- На протяжении 8 лет мы видим в Крыму отставки министров, вице-премьеров: это происходит на самом высоком уровне по самым различным причинам, - рассказал «Собеседнику» крымский активист Илья Большедворов. - Чаще всего люди уходят якобы по собственному желанию. Но у нас уже третий вице-премьер уходит со своего поста под уголовное дело.

Я считаю, что в данном случае подбор чиновников производится не на основании их профессиональных качеств, а по принципу лояльности лично губернатору. Чиновники исполняют не столько личные обязанности, а поручения и распоряжения губернатора. Губернатор в течение полугода ходит по дворам, смотрит, как идут ремонтные работы, и слушает пожелания жителей. Руководитель региона занимается тем, чем должен заниматься максимум замглавы администрации города. При таком «ручном управлении» любые кадровые изменения не дадут положительного результата.

- Что за уголовная история с отставкой вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и министра строительства Михаила Храмова?

- Насколько я знаю, это связано со строительством водозабора в селе Ивановское по федеральной целевой программе. 57 миллионов рублей на это строительство были выделены незаконным способом. Говорят, что в дальнейшем эти деньги были возвращены двумя платежами, но уголовное дело возбудили, и оно продолжается. Сейчас меру пресечения министру строительства изменили на домашний арест.

- А что с вице-премьером?

- На сегодня под уголовным делом находятся уже трое вице-премьеров Крыма. Первый вице-премьер Казурин попался на взятке от местного одиозного застройщика Лукичёва. Тот передавал Казурину денежные средства, и его задержали при получении взятки.

Со вторым вице-премьером Нахлупиным была очень сложная история. Семь лет ему не предъявляли обвинения, потом предъявили, но никакого приговора до сих пор нет, при этом он находится в местах лишения свободы более трёх лет.

Последнего вице-премьера Кабанова заключили под стражу по подозрению в хищении тех самых 57 миллионов на строительстве водозабора в Ивановском. И вместе с министром строительства Верховный суд республики Крым изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Первые двое вице-премьеров были задержаны в Москве при исполнении обязанностей, а Кабанова незадолго перед задержанием уволили с должности по собственному желанию. Поэтому в рамках уголовного дела он проходит как бывший вице-премьер Крыма.

- Из этих новостей возникает ощущение, что вокруг губернатора республики собираются коррупционеры.

- Они постоянно вокруг него присутствуют.

В данном случае уместно применить поговорку «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

За 8 лет можно увидеть определённую несменяемость: это министр по земельно-имущественным отношениям Анна Анюхина или министр культуры Арина Новосельская. Последняя прочно занимает свой пост, несмотря на проблему с освоением федеральных средств: у нас очень много объектов культурного наследия вовремя не отремонтировано, до сих пор не построен кукольный театр, сейчас идёт его якобы перепроектировании и увеличение расходов на строительство. Во всех остальных отраслях чиновники меняются едва ли не ежегодно.

- При этом руководство регионом особой эффективностью не отличается?

- Сергей Валерьевич постоянно жалуется, что у него проблема с кадрами. В одном из своих интервью он говорит, что не может наладить кадровую политику: очень сильно доверяет людям и постоянно в них обманывается.