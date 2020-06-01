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Политолог: «Закон Собянина, Воробьёва и Кадырова» – сигнал всем о несменяемости власти

В Госдуму внесён законопроект о продлении полномочий глав регионов. Зачем он нужен Кремлю и о чём говорит обществу?

Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор МО Андрей Воробьёв рядом с Путиным на запуске первого Московского центрального диаметра

Госдума снова помогает Кремлю разрешать некоторые возникающие при "закручивании гаек" затруднения. 

Сенатор Андрей Клишас и глав комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату Федерального собрания законопроект о единой системе публичной власти в РФ, который, в частности, предусматривает отмену ограничения на два срока губернаторства подряд. «Собечедник» уже писал о роли Андрея Клишаса в Госдуме и Совете Федерации в материале о лоббизме среди сенаторов.

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- Отмена ограничений по количеству сроков - единственный смысл законопроекта, – отметил в беседе с «Собеседником» политолог Александр Кынев. - Этот законопроект касается буквально единиц. У нас очень немногие губернаторы работают больше одного срока. У нас крайне высокая ротация глав регионов. Две трети губернаторов поменяли за последние 5 лет.

Реально проблема третьего срока стоит только перед Собяниным, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, главой Чечни Рамзаном Кадыровым, губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и ещё, может быть, несколькими людьми. Выборы губернаторов - не того масштаба, чтобы ради них менять закон.

Реально это ради Собянина и Воробьёва, у них заканчиваются все "вторые сроки" в 2023 году. Больше за этим законопроектом ничего не стоит. Кадыров только что избирался, у него перевыборы ещё через пять лет, но проблема все равно возникнет. А у Собянина и Воробьёва она возникнет через два года.

- Один из авторов законопроекта Павел Крашенинников говорит, что регионы, с помощью сложной процедуры, требующей не менее двух третей голосов депутатов заксобрания , смогут, если захотят, внести в своё законодательство запрет на продление полномочий губернатора.

- Это словесная эквилибристика. У "Единой России" везде большинство, и какой губернатор сам себе будет вводить ограничения?

- И никакие депутаты заксов не смогут ни на что повлиять?

- Нет. Это демагогия в чистом виде.

Есть ли у законопроекта ещё какой-то смысл, кроме продления полномочий конкретных лиц, важных в системе российской власти? И может ли законопроект привести к протестам в регионах?

- Продление полномочий «несменяемых» губернаторов, - это первая и самая очевидная цель этого законопроекта – соглашается с Александром Кыневым политолог Аббас Галямов. – Но у него есть и другая составляющая - более высокого порядка.

Это очевидный сигнал обществу о том, что никаких перемен в стране не планируется и у общества не должно быть на этот счёт никаких иллюзий. К несменяемому президенту теперь добавились несменяемые губернаторы. На улицу из-за всего этого люди сейчас, конечно, не выйдут, но камень за пазухой затаят. Протестные настроения теперь будут расти ещё быстрее, - считает политолог.
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