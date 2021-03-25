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Прилепин не отказался от мандата депутата Госдумы, чтобы передать его соратнику

Ранее сообщалось, что Прилепин решил отказаться от своего мандата

Фото: Соцсети

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин решил не отказываться от своего мандата депутата Госдумы, чтобы лично передать его соратнику по партии Дмитрию Кузнецову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе писателя. 

«Захар Прилепин возьмет депутатский мандат, чтобы, как и планировалось, в кратчайшие сроки передать его Дмитрию Кузнецову. Если бы он сразу отказался от мандата, то его бы получил кандидат, возглавляющий следующую по рейтингу региональную группу», – заявили в пресс-службе.

Как отмечается, Прилепин входил в общефедеральную часть списка справороссов на выборах в Госдуму. Согласно материалам ЦИК, сейчас он значится в списке избранных депутатов Госдумы от «Справедливой России – За правду». 

Ранее писатель сказал, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют «школой губернаторов». После этого он будет готов стать исполняющим обязанности главы одного из регионов, если такое предложение появится.

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