«Прилепин – разочарование года!»: В сети отреагировали на отказ писателя от мандата депутата Госдумы

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин принял решение отказаться от своего депутатского мандата, он передаст его кандидату, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу партии, заявил пресс-секретарь политика.

«Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу», - рассказал пресс-секретарь.

Ранее писатель сказал, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют «школой губернаторов». После этого он готов стать исполняющим обязанности главы одного из регионов, если такое предложение появится.

В соцсетях, впрочем, ход Прилепина не оценили, так как многие голосовали за партию именно из-за нахождения в ней писателя.

«Нужно запретить законодательно такие рокировки, кроме как мошенничеством это никак не назовёшь. Выступил паровозом и кинул своих избирателей!» - в гневе человек, голосовавший за Прилепина.

«Как же это непорядочно по отношению к избирателям! Бессовестно! Не следовало выставлять свою кандидатуру. Это обман избирателей. Значит народ голосует за фейс одного, а потом мандат передают другому? Торгаши, и ничего нового», - вторит первому комментатору пенсионер.

«Продаю мандат депутата. Недорого», - иронично пошутил россиянин.

«Похоже, Прилепин не на шутку обиделся из-за закупленных для депутатов бюджетных китайских телефонов. Не по статусу. Я бы тоже сдал свой мандат», - иронично прицепил к данной новости утреннюю про телефоны сатирик.

«Голосуют за него, поверив его обещаниям, а он взял и... слинял. Нет, не уважаю таких. Считал более серьёзным, ошибся», - разочаровался в Прилепине уралец.

«А что, так можно было?! – вспомнил крылатую фразу читатель и продолжил. - Ой, дурють нашего брата, ой дурють... Теперь на очереди Лавров с Шойгу?»

«Ну вот, а обещал мне пенсию мне вернуть… Зачем народ обманывал?» - не понял предпенсионер.

«За твою кандидатуру голосовал народ, если ты отказался – до свидания! С какой радости ты можешь решить передать доверие граждан какому-то дружбану? Это не выборы, а шоу Малахова . Идут в депутаты и отказываются», - в шоке избиратель.

«Прилепин - разочарование года. Были времена хуже, но не было подлей», - совсем уж грустно подметил читатель.