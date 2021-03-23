Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:11

«Прилепин – разочарование года!»: В сети отреагировали на отказ писателя от мандата депутата Госдумы

Россияне уверены, что следом то же самое сделают и лидеры «Единой России»

Фото: Агентство "Москва"

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин принял решение отказаться от своего депутатского мандата, он передаст его кандидату, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу партии, заявил пресс-секретарь политика.

«Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу», - рассказал пресс-секретарь.

Ранее писатель сказал, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют «школой губернаторов». После этого он готов стать исполняющим обязанности главы одного из регионов, если такое предложение появится.

В соцсетях, впрочем, ход Прилепина не оценили, так как многие голосовали за партию именно из-за нахождения в ней писателя.

«Нужно запретить законодательно такие рокировки, кроме как мошенничеством это никак не назовёшь. Выступил паровозом и кинул своих избирателей!» - в гневе человек, голосовавший за Прилепина.

«Как же это непорядочно по отношению к избирателям! Бессовестно! Не следовало выставлять свою кандидатуру. Это обман избирателей. Значит народ голосует за фейс одного, а потом мандат передают другому? Торгаши, и ничего нового», - вторит первому комментатору пенсионер.

«Продаю мандат депутата. Недорого», - иронично пошутил россиянин.

«Похоже, Прилепин не на шутку обиделся из-за закупленных для депутатов бюджетных китайских телефонов. Не по статусу. Я бы тоже сдал свой мандат», - иронично прицепил к данной новости утреннюю про телефоны сатирик.

«Голосуют за него, поверив его обещаниям, а он взял и... слинял. Нет, не уважаю таких. Считал более серьёзным, ошибся», - разочаровался в Прилепине уралец.

«А что, так можно было?! – вспомнил крылатую фразу читатель и продолжил. - Ой, дурють нашего брата, ой дурють... Теперь на очереди Лавров с Шойгу?»

«Ну вот, а обещал мне пенсию мне вернуть… Зачем народ обманывал?» - не понял предпенсионер.

«За твою кандидатуру голосовал народ, если ты отказался – до свидания! С какой радости ты можешь решить передать доверие граждан какому-то дружбану? Это не выборы, а шоу Малахова . Идут в депутаты и отказываются», - в шоке избиратель.

«Прилепин - разочарование года. Были времена хуже, но не было подлей», - совсем уж грустно подметил читатель.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 11 часов назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 дня назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 3 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 5 дней назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 6 дней назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Политика 45 минут назад

«У депутатов подросли дети, и теперь они… депутаты?» В сети комментируют новость о молодых «единороссах» в Госдуме

Общество 53 минуты назад

КПРФ в осаде, Белов увольняет заместителей, а Бутина все-таки пробралась в Думу: новости к вечеру 24 сентября

Происшествия 57 минут назад

«Не удивлюсь, если он теперь в шоу Малахова или Собчак всплывет…»

Общество 1 час назад

"Свободу Марине Вульф!": В сети не удивились, что Песков не знает Виталия Наливкина

Общество 1 час назад

«Неужели, началось?» В сети обсуждают слова Бастрыкина о том, что на пермского стрелка повлиял Интернет

Политика 1 час назад

Проклятие Терешковой

Общество 3 часа назад

Идет охота на стрелков. Следственный комитет начал разыскивать колумбайнеров по всей стране

Политика 4 часа назад

Как корреспондент Sobesednik.ru ходила на "допрос" в полицию

Общество 4 часа назад

В Самаре мужчина избил подростка на детской площадке, требуя у него 50 тысяч

Политика 4 часа назад

Чичваркин: Ещё большее ужесточение "закона подлецов" – это законодательная истерика

Общество 5 часов назад

Опытный альпинист рассказал о причинах трагедии на Эльбрусе

Общество 5 часов назад

Готовивший нападение на колледж признал вину и был отправлен в психдиспансер

Политика 6 часов назад

"​​Лютый бред": Депутата Мосгордумы задержали за участие во встрече с депутатом Госдумы

Общество 6 часов назад

Памфилова назвала требование "Яблока" отменить выборы "циничной провокацией"

Общество 6 часов назад

Песков предупредил о наказании за оскорбление властей после случая с арестом актеров

Общество 7 часов назад

Росгвардейцы в костюме медведей залезли в окна к больным детям

Общество 7 часов назад

Каждому депутату купят по смартфону за счет бюджета

Политика 8 часов назад

ЦИК отказался признавать выборы недействительными

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика