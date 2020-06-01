«Возмутительный произвол!» Мундеп получил три протокола за встречи с депутатами Госдумы
За две встречи с депутатами Госдумы Сергею Цукасову выписали три протокола. Депутат Мосгордумы уверен, что тот не сделал ничего незаконного
На задержанного сегодня утром муниципального депутата московского района Останкино Сергея Цукасова составили сразу три протокола из-за двух встреч с депутатами Госдумы от КПРФ, которые выступали против результатов электронного голосования в столице.
Его обвиняют в организации встреч 20 и 25 сентября (два протокола) и в повторном участии в несанкционированном мероприятии.
Напомним, в КПРФ настаивают, что встречи с депутатами согласовывать с властями по закону не требуется, так что они по умолчанию не могут восприниматься как несанкционированные акции.
Суммарно штраф Цукасова за все три «правонарушения» может составить до 360 тысяч рублей либо ему могут назначить арест до 50 суток в сумме.
Депутат Московской городской думы Михаил Тимонов уверен, что обвинения, выдвинутые против г-на Цукасова, ничем не мотивированы:
«Возмутительный и недопустимый произвол! (...) То есть, в вину вменяются абсолютно законные действия депутата в интересах избирателей! Режим берет все новые высоты цинизма и противоправности!» — сетует народный избранник.
Тимонов считает, что подобные репрессивные меры со стороны властей обусловлены отсутствием «легитимности», так как депутатов от Москвы избрали «при помощи гомерических результатов электронного голосования»: «Людей, в легитимность власти которых не верит ни один из известных мне граждан! Интересно, при таких темпах деградации гражданских прав и правосудия, танки на улице мы увидим?»
Напомним, что задержания сторонников КПРФ, кандидатов в депутаты и даже депутатов Мосгордумы за встречи с депутатами Госдумы происходят всю неделю. Только сегодня полиция, используя систему распознавания лиц, задержала в метро избранного депутата Госдумы, члена президиума ЦК КПРФ Сергея Обухова, однако вскоре, после звонка в пункт полиции, его отпустили без протокола.