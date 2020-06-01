«Возмутительный произвол!» Мундеп получил три протокола за встречи с депутатами Госдумы

На задержанного сегодня утром муниципального депутата московского района Останкино Сергея Цукасова составили сразу три протокола из-за двух встреч с депутатами Госдумы от КПРФ, которые выступали против результатов электронного голосования в столице.

Его обвиняют в организации встреч 20 и 25 сентября (два протокола) и в повторном участии в несанкционированном мероприятии.

Напомним, в КПРФ настаивают, что встречи с депутатами согласовывать с властями по закону не требуется, так что они по умолчанию не могут восприниматься как несанкционированные акции.

Суммарно штраф Цукасова за все три «правонарушения» может составить до 360 тысяч рублей либо ему могут назначить арест до 50 суток в сумме.