Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:10

«Возмутительный произвол!» Мундеп получил три протокола за встречи с депутатами Госдумы

За две встречи с депутатами Госдумы Сергею Цукасову выписали три протокола. Депутат Мосгордумы уверен, что тот не сделал ничего незаконного

Фото: Telegram

На задержанного сегодня утром муниципального депутата московского района Останкино Сергея Цукасова составили сразу три протокола из-за двух встреч с депутатами Госдумы от КПРФ, которые выступали против результатов электронного голосования в столице.

Его обвиняют в организации встреч 20 и 25 сентября (два протокола) и в повторном участии в несанкционированном мероприятии.

Напомним, в КПРФ настаивают, что встречи с депутатами согласовывать с властями по закону не требуется, так что они по умолчанию не могут восприниматься как несанкционированные акции.

Суммарно штраф Цукасова за все три «правонарушения» может составить до 360 тысяч рублей либо ему могут назначить арест до 50 суток в сумме.

Депутат Московской городской думы Михаил Тимонов уверен, что обвинения, выдвинутые против г-на Цукасова, ничем не мотивированы: 

«Возмутительный и недопустимый произвол! (...) То есть, в вину вменяются абсолютно законные действия депутата в интересах избирателей! Режим берет все новые высоты цинизма и противоправности!» — сетует народный избранник.

Тимонов считает, что подобные репрессивные меры со стороны властей обусловлены отсутствием «легитимности», так как депутатов от Москвы избрали «при помощи гомерических результатов электронного голосования»: «Людей, в легитимность власти которых не верит ни один из известных мне граждан! Интересно, при таких темпах деградации гражданских прав и правосудия, танки на улице мы увидим?»

Напомним, что задержания сторонников КПРФ, кандидатов в депутаты и даже депутатов Мосгордумы за встречи с депутатами Госдумы происходят всю неделю. Только сегодня полиция, используя систему распознавания лиц, задержала в метро избранного депутата Госдумы, члена президиума ЦК КПРФ Сергея Обухова, однако вскоре, после звонка в пункт полиции, его отпустили без протокола.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 3 часа назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 3 дня назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 5 дней назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 5 дней назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 1 неделю назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 22 минуты назад

Кому из губернаторов уйти, а кому остаться - решать Путину. Эксперт - о новом “обнулении”

Происшествия 30 минут назад

Полиция проверит мать ребенка, которому тигр откусил палец в сафари-парке в Крыму

Общество 43 минуты назад

Суд арестовал участкового, обвиняемого в изнасиловании 12-детней девочки

Общество 1 час назад

Президент Кореи предложил запретить есть собак, традиционалисты выступают против

Общество 1 час назад

Нет, не Запад: Путин назвал главных врагов России

Политика 2 часа назад

«Путин – сторонник сменяемости власти». Так считает Песков

Общество 2 часа назад

Помощник Явлинского рассказал о состоянии политика

Политика 2 часа назад

Полиция задержала члена президиума ЦК КПРФ. Его нашли в метро через систему распознавания лиц

Политика 3 часа назад

Региональных чиновников предлагают назначать и снимать из Москвы

Расследование 3 часа назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 3 часа назад

Коронавирус сократил продолжительность жизни до значений времен Второй мировой войны

Политика 4 часа назад

«Губернаторов обнулили вслед за Путиным»: Кто и зачем попадет под действие нового закона

Общество 4 часа назад

Mash: лидер «Яблока» Явлинский госпитализирован в больницу после выборов

Политика 5 часов назад

Мундеп Сергей Цукасов задержан в Москве. Он ходил на встречу с депутатами КПРФ

Общество 6 часов назад

Выборы прошли, можно поднимать: соцсети обсуждают рост тарифов ЖКУ

Общество 6 часов назад

Собянин сможет остаться. В парламенте хотят снять ограничения по срокам для глав регионов

Политика 6 часов назад

Япония считает Россию, Китай и Северную Корею главными угрозами кибербезопасности

Происшествия 7 часов назад

Глава Воронежской области поручил проверить все больницы после пожара в ковидном госпитале

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика