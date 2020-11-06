К Лобанову и Литвинович пришла полиция. Им заявили о запрете "встречи" коммунистов

Сотрудники правоохранительных органов попытались вручить предостережения о недопустимости проведения несогласованных массовых мероприятий кандидатам в депутаты Госдумы Михаилу Лобанову (КПРФ) и Марине Литвинович («Яблоко»). Об этом рассказали сами политики.

Речь идет о предстоящей встрече с депутатами от КПРФ*, которая запланирована в Москве. Ранее подобная встреча против результатов выборов в столице с ними, а также с главой горкома КПРФ Валерием Рашкиным (действующий депутат Госдумы) проходила на Пушкинской площади.

Г-н Лобанов, который с большим отрывом выигрывал выборы у телеведущего Евгения Попова, а затем проиграл после публикации результатов электронного голосования, сообщил, что его не было дома и никаких предостережений он не подписывал:

«В конце концов, ничего даже мизерно незаконного я не совершал и не совершаю (...) Я не слышал ни о каком митинге, знаю только о встрече с депутатом. Ишь, чего придумают», — пишет он.

Г-жа Литвинович, проигравшая выборы в своем округе со значительным отрывом как от Галины Хованской, так и от Анастасии Брюхановой, сообщает, что к ней полицейские также приходили домой, но затем нашли и на улице. «Мы-то с вами знаем, что это не митинг, а встреча депутатов с избирателями! Две большие разницы!» — поясняет она.

Также Литвинович удивлена, что сотрудники МВД занимаются разносом предостережений от прокуратуры.

Напомним, что раньше подобные предостережения, как правило, выдавали сторонникам Алексея Навального перед мероприятиями, которые организовывали они. Позднее их организации признали экстремистскими и запретили на территории России.

При этом КПРФ последний год периодически проводит встречи депутатов с избирателями в таком же формате. Правоохранительные органы в большинстве случаев их проведению не мешали. Коммунисты неоднократно подчеркивали, что такие встречи не требуют согласования с мэрией, которая в связи с коронавирусом запретила любые массовые мероприятия.

*Опубликованная Sobesednik.ru информация не является призывом к участию в несогласованной акции.