Главное к 22 сентября: Отмена выборов, заснятый майором вброс в сейф-пакет, "новая эра" США

Ассоциация независимых муниципальных и региональных депутатов создала петицию с требованием отменить результаты выборов всех уровней, проведенных в единый день голосования. В требовании, направленном главе ЦИК Элле Памфиловой, говорится, что сперва на выборы не пустили «самых ярких оппозиционных политиков», затем было масштабное давление на наблюдательское сообщество, а в итоге процедура голосования откатилась по своему развитию на десятилетие назад, что привело в том числе к многочисленным фальсификациям.

«Мы, граждане Российской Федерации, муниципальные депутаты, депутаты разных уровней и независимые наблюдатели, требуем от Вас, Элла Александровна, остановить беззаконие и вернуться при принятии своих решений в правовое поле современной демократии», — говорится в документе.

Среди подписантов, в частности, указаны Юлия Галямина, а также депутат Мосгордумы от СРЗП Михаил Тимонов.

Один из возможных случаев фальсификаций на участке №1484 в Петербурге заснял майор полиции. Всё это произошло 17 сентября, но видео появилось только сейчас. На видео, несмотря на возражения майора, член УИК Наталия Горбаренко стоит и вбрасывает стопки бюллетеней в запечатанные сейф-пакеты. Эти сейф-пакеты, как утверждает ЦИК, нельзя открыть незаметно — женщина без проблем открывает и закрывает его.