Главное к 22 сентября: Отмена выборов, заснятый майором вброс в сейф-пакет, "новая эра" США
Депутаты требуют отмены выборов, в запечатанные сейф-пакеты спокойно выбрасывают бюллетени, речи в ООН. Главное к утру среды
Ассоциация независимых муниципальных и региональных депутатов создала петицию с требованием отменить результаты выборов всех уровней, проведенных в единый день голосования. В требовании, направленном главе ЦИК Элле Памфиловой, говорится, что сперва на выборы не пустили «самых ярких оппозиционных политиков», затем было масштабное давление на наблюдательское сообщество, а в итоге процедура голосования откатилась по своему развитию на десятилетие назад, что привело в том числе к многочисленным фальсификациям.
«Мы, граждане Российской Федерации, муниципальные депутаты, депутаты разных уровней и независимые наблюдатели, требуем от Вас, Элла Александровна, остановить беззаконие и вернуться при принятии своих решений в правовое поле современной демократии», — говорится в документе.
Среди подписантов, в частности, указаны Юлия Галямина, а также депутат Мосгордумы от СРЗП Михаил Тимонов.
Один из возможных случаев фальсификаций на участке №1484 в Петербурге заснял майор полиции. Всё это произошло 17 сентября, но видео появилось только сейчас. На видео, несмотря на возражения майора, член УИК Наталия Горбаренко стоит и вбрасывает стопки бюллетеней в запечатанные сейф-пакеты. Эти сейф-пакеты, как утверждает ЦИК, нельзя открыть незаметно — женщина без проблем открывает и закрывает его.
В том же Санкт-Петербурге ранее возле здания администрации Центрального района произошло нападение на кандидата в депутаты Госдумы Бориса Вишневского, когда тот шел подавать жалобы на выборы. Как стало известно «Фонтанке», среди нападавших был другой кандидат в депутаты Максим Гоголин, представлявший «Российскую партию пенсионеров». Он же звонил Вишневскому, представившись журналистом, чтобы выманить его.
23 сентября Еврокомиссия представит уже давно готовившийся законопроект, по которому зарядки для смартфонов и планшетов должны иметь одинаковый вход. Об этом пишет Reuters. Главным противником документа является компания Apple, устройства которой используют разъем Lightning вместо microUSB и USB-C, применяемые другими фирмами.
В ходе своего выступления в Генеральной ассамблее ООН президент Турции Рэджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что Турция считает Крым украинским и намерена настаивать на территориальной целостности Украины:
«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
В свою очередь, произнося речь на 76-й Генассамблее ООН, президент США Джо Байден уделил много внимания проблеме изменения климата, а также проблеме вакцинации от коронавируса. Кроме того, по словам Байдена, с началом его президентства США завершает эпоху «бесконечных войн» и приступает к «новой эре неустанной дипломатии».
Америка оставляет за собой право применить военную силу в конфликтах, но только в крайнем случае. В целом же США продолжат выступать в качестве лидера, однако вместе со своими партнерами. Также Байден добавил, что не хотел бы, чтобы противостояние с Китаем перешло в новую «холодную войну».