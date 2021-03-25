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На содержание Путина и его аппарат россияне потратят годовой бюджет Сочи

В 2022 году затраты на АП снизятся до 14,7 млрд, но уже к 2024 году они вернутся на уровень в 15,5 млрд. Это почти как бюджет Сочи

Фото: Global Look Press

В законопроекте о федеральном бюджете на 2022-2024 годы заложены расходы на содержание аппарата правительства, включая министров, в районе 8,6 миллиарда рублей в 2022 году — чуть больше, чем в 2021 году, где ожидаемые расходы составят около 8,55 миллиарда.

Содержание президента Владимира Путина и его аппарата в следующем году обойдется налогоплательщикам в 14,7 миллиарда рублей. То есть немного в меньшую сумму, чем бюджет потратит на администрацию президента в этом году: ожидаемый расход должен составить 15,8 миллиарда.

А вот уже в 2023 году расходы на АП снова вырастут до 15 миллиардов. В 2024-м они увеличатся ещё сильнее — до 15,5 миллиарда рублей. Это в пояснительной записке связывают с необходимостью индексировать зарплаты чиновников и с предстоящими затратами на инаугурацию президента после выборов 2024 году.

Для сравнения, бюджет города Сочи на 2021 год был заложен в 14,9 миллиарда в доходной части и в 15,2 миллиарда в расходной части. В отличие от бюджета Сочи, в бюджете администрации президента заложена лишь расходная часть. 

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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