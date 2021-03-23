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"Любые наперсточники бы обзавидовались!" В сети обсуждают итоги голосования в Госдуму

Россияне не верят официальным итогам выборов и считают, что они дискредитировали власть

Фото: Агентство "Москва"

В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва.

Это произойдет следующим образом:

«Единая Россия» получит 324 мандата (126 по федеральному списку и 198 по одномандатным округам);

КПРФ - 57 (48 по федеральному списку и 9 по одномандатным округам);

«Справедливая Россия - за правду» - 27 (19 и 8 соответственно);

ЛДПР - 21 депутат (19 и 2);

«Новые люди» - 13 (все - по федеральным спискам);

по одному депутату от «Партии Роста», «Родины» и «Гражданской платформы» прошли по одномандатным округам;

пять кресел достались самовыдвиженцам.

Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ - 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Но по-прежнему россияне с недоверием относятся к таким цифрам, и сообщения в соцсетях – лишнее тому подтверждение.

«Не важно, сколько и за кого голосовали, важно то, как считают голоса. А считает голоса кто? Путин. Ну, понятно, что не лично. Но кто назначает тех людей, что считают голоса?» - пишет читатель.

«Перемен к лучшему не ждем. Подачки закончились, начинаются будни как прежде. Сами мы виноваты. Проголосовало 50%, а это и есть проигрыш», - уверен россиянин.

«Единая Россия» получит 324 мандата... Вот представьте себе - в думе 450 кресел. Из них 324 достанется «ЕдРу». Я так думаю, что остальным можно даже на работу не ходить. А зачем? Как им нужно проголосовать, чтобы одобрить или заблокировать какой-либо закон?» - не понимает москвич.

«Пока бюллетени не будут номерными, выбор всегда будет «нужным» для конкретных людей», - уверяет петербуржец.

«Кнопочки нажимать только успевают с антинародными законами. Мы их не выбирали! Мы голосовали за КПРФ!» - пишет россиянин.

«Ну и что, люди, вы верите этим результатам? Все законы, что примет эта Дума – недействительны», - считает читатель.

«Любые наперсточники бы обзавидовались - во как считать нужно… Эти выборы - дискредитации властей!» - уверяет пенсионер.

«Анекдот в тему. Американцы пригласили Эллу Памфилову принять участие в организации выборов в их сенат. После выборов подвели итоги. Победила партия «Единая Россия», - пошутил напоследок студент.
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