Депутата Госдумы от ЛДПР в Томске выбрали в Лондоне и Париже

На выборах в Госдуму по одномандатному округу №181 в Томске победу одержал кандидат от ЛДПР Алексей Диденко, поддержанный «Умным голосованием» политика Алексея Навального. Он обошел кандидата от «Единой России» Илью Леонтьева всего на 600 голосов в последний момент за счет голосования за рубежом.

Дело в том, что голосующие за пределами РФ граждане прикрепляются к различным округам, так как не зарегистрированы ни в одном из них или не имеют возможности проголосовать по месту регистрации. Леонтьев выигрывал у Диденко в Томске, однако, когда к списку прибавили голоса с десяти участков в Великобритании, Франции и Литве, Диденко резко вырвался вперед.

К примеру, в Лондоне за Диденко проголосовали 1023 человека, в то время как Леонтьев там набрал лишь 95 голосов. В Париже поддержанный УмГ кандидат от ЛДПР получил 575 голосов против 165 голосов за единоросса, а на других избирательных участках, расположенных во Франции, — 204 против 87.

Тем временем на участках в Вильнюсе, Васагинасе и Клайпеде (Литва) избиратели предпочли кандидата от «Единой России», отдав ему 367 голосов против 230 за Диденко.

В прошлом созыве Госдумы Диденко уже был депутатом Госдумы. Он также являлся зампредом фракции ЛДПР и руководил комитетом по федеративному устройству.

В общей сумме на участках за рубежом на выборах с 29,6% победила КПРФ. На втором месте «Единая Россия» (22,3%), а на третьем ЛДПР с 16,1%. «Яблоко» за рубежом набрало 10,1%, обойдя «Справедливую Россию — За правду» (6,9%), хотя по России «Яблоко» не преодолело даже 3% порога.