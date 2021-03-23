Всем привет! Я использую WhatsApp: чередуем итоги недели мемами
На минувшей неделе граждане расстраивались не только из-за фальсификаций на выборах, но и из-за решения Павла Дурова
Тяжело подводить итоги недели, когда по ее окончании начинается самая захватывающая часть. Пока СМИ не могут объявлять данные экзитполов, расскажем про другие числа и факты и, чтобы не было слишком грустно, разбавим их мемами. К 19 сентября ЦИК сообщил о 7465 бюллетенях, признанных недействительными. Эти бланки аннулированы на 45 участках в 14 регионах.
Не обошлось, как и всегда без перформансов. На выборах в эти дни побывали козы, еноты, молодожены, некто в костюме лошади, бюллетеня и даже Дейви Джонс.
Люди, впрягшиеся за честные выборы после поправок в конституцию, vs люди, помнящие 2011 pic.twitter.com/4gSj3k5q5O— Kirill Artemenko (@be_art) September 17, 2021
Интересно не только то, как на текущих выборах проводили фальсификации, но и как дискредитировали движение по выявлению фальсификаций. 18 сентября в сливных каналах появилось видео с флером пленки VHS. Отдельные источники целиком были сосредоточены на публикации видеозаписей о вбросах от определённой партии.
Особенно расстроилось оппозиционное сообщества из-за прогиба Павла Дурова, которого считали оплотом свободы распространения массовой информации в России. Так иронично «Новая газета» сверстала цитату из его обращения с призывом уважать дни тишины:
Хорошо, что телеграм-канал мужского государства это легальная штука и не нарушает никаких российских законов— настоящий Низовцев (@zimbru_khv) September 17, 2021
Те, кто несколько лет назад запускал бумажные самолетики в честь его мессенджера, теперь костерят Дурова в соцсетях. По-новому зазвучал default-статус известного мессенджера от Facebook: «Всем привет! Я использую WhatsApp».
Припомнили Дурову и его принципиальность в отношении сообщества «Мужское государство». Канал сексистов долгое время остается открытым, несмотря на массовые акции травли, феминисток, предпринимателей и ЛГБТ-активистов.
Много вопросов вызвала и видеосъемка Владимира Путина, участвующего в голосовании. И время на часах не совпало, и ссылка, которую журналисты скопировали с экрана «Спасибо! Ваш голос учтен», доступна всем желающим.
Как Путин представляет себе голосование в интернете: обойти стол по широкой дуге, задумчиво всмотреться в клавиатуру, увидеть на экране надпись «ваш голос учтён» pic.twitter.com/EBkUwLauhc— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 17, 2021
Зато у рунета появился еще один шаблон для мемов:
И напоследок оставим вас с этим замечательным видео, пропитанным русским духом.
Russian Elections No Contextpic.twitter.com/7ABGj4vWHa— ⚡️ Результаты выборов (@novosyolov) September 19, 2021