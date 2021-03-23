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Всем привет! Я использую WhatsApp: чередуем итоги недели мемами

На минувшей неделе граждане расстраивались не только из-за фальсификаций на выборах, но и из-за решения Павла Дурова

Фото: скриншот

Тяжело подводить итоги недели, когда по ее окончании начинается самая захватывающая часть. Пока СМИ не могут объявлять данные экзитполов, расскажем про другие числа и факты и, чтобы не было слишком грустно, разбавим их мемами. К 19 сентября ЦИК сообщил о 7465 бюллетенях, признанных недействительными. Эти бланки аннулированы на 45 участках в 14 регионах.

Фото: соцсети

Не обошлось, как и всегда без перформансов. На выборах в эти дни побывали козы, еноты, молодожены, некто в костюме лошади, бюллетеня и даже Дейви Джонс.

В Общественной палате тем временем заявляют, что за два дня голосования было выявлено около 10 тысяч фейковых вбросов про выборы. Их основная часть – в пятницу. Тот самый день, когда на участках выстроились аномальные очереди из сотрудников организаций и бюджетных служб.

Интересно не только то, как на текущих выборах проводили фальсификации, но и как дискредитировали движение по выявлению фальсификаций. 18 сентября в сливных каналах появилось видео с флером пленки VHS. Отдельные источники целиком были сосредоточены на публикации видеозаписей о вбросах от определённой партии.

Особенно расстроилось оппозиционное сообщества из-за прогиба Павла Дурова, которого считали оплотом свободы распространения массовой информации в России. Так иронично «Новая газета» сверстала цитату из его обращения с призывом уважать дни тишины:

Те, кто несколько лет назад запускал бумажные самолетики в честь его мессенджера, теперь костерят Дурова в соцсетях. По-новому зазвучал default-статус известного мессенджера от Facebook: «Всем привет! Я использую WhatsApp».

Припомнили Дурову и его принципиальность в отношении сообщества «Мужское государство». Канал сексистов долгое время остается открытым, несмотря на массовые акции травли, феминисток, предпринимателей и ЛГБТ-активистов.

Много вопросов вызвала и видеосъемка Владимира Путина, участвующего в голосовании. И время на часах не совпало, и ссылка, которую журналисты скопировали с экрана «Спасибо! Ваш голос учтен», доступна всем желающим.

Зато у рунета появился еще один шаблон для мемов:

И напоследок оставим вас с этим замечательным видео, пропитанным русским духом.

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