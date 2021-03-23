Всем привет! Я использую WhatsApp: чередуем итоги недели мемами

Те, кто несколько лет назад запускал бумажные самолетики в честь его мессенджера, теперь костерят Дурова в соцсетях. По-новому зазвучал default-статус известного мессенджера от Facebook: «Всем привет! Я использую WhatsApp».

Припомнили Дурову и его принципиальность в отношении сообщества «Мужское государство». Канал сексистов долгое время остается открытым, несмотря на массовые акции травли, феминисток, предпринимателей и ЛГБТ-активистов.

Много вопросов вызвала и видеосъемка Владимира Путина, участвующего в голосовании. И время на часах не совпало, и ссылка, которую журналисты скопировали с экрана «Спасибо! Ваш голос учтен», доступна всем желающим.