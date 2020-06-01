Мужчина в костюме бюллетеня пел частушки на избирательном участке в Питере
Но его задержала полиция
В Дом молодежи Василеостровского района Петербурга, где с сегодняшнего дня работает УИК № 115, прибыл человек в костюме бюллетеня. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на наблюдателя Алексея Абрамова.
Мужчина попытлся инсценировать вброс бюллетеня, но на месте его удерживал от всяких перформансов сотрудник полиции. Прибывший наряд снял с аниматора оргинальный костюм, посадил в служебную машину и отвез в участок.
Актера снимали на камеру несколько молодых людей.
На избирательном участке мужчина успел исполнить несколько частушек. Одну из них издание процитировало: «Всех с хорошим настроением, с праздником поздравим вас, ведь сегодня бюллетени попадут все в урну в час».