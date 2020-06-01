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Сегодня, в 21:02

Мужчина в костюме бюллетеня пел частушки на избирательном участке в Питере

Но его задержала полиция

Фото: скриншот

В Дом молодежи Василеостровского района Петербурга, где с сегодняшнего дня работает УИК № 115, прибыл человек в костюме бюллетеня. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на наблюдателя Алексея Абрамова.

Мужчина попытлся инсценировать вброс бюллетеня, но на месте его удерживал от всяких перформансов сотрудник полиции. Прибывший наряд снял с аниматора оргинальный костюм, посадил в служебную машину и отвез в участок.

Актера снимали на камеру несколько молодых людей.

На избирательном участке мужчина успел исполнить несколько частушек. Одну из них издание процитировало: «Всех с хорошим настроением, с праздником поздравим вас, ведь сегодня бюллетени попадут все в урну в час».

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