Жданов сообщил о требовании РКН удалить три ролика на YouTube-канале Навального

Один из ближайших соратников оппозиционного политика Алексея Навального Иван Жданов заявил, что Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube удалить три ролика на канале «Алексей Навальный», в которых содержатся рекомендации «Умного голосования».

В качестве подтверждения своих слов Жданов приводит уведомление об ограничении доступа к YouTube, так как там содержатся «призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В документе говорится, что интернет-провайдеры должны уведомить владельцев ресурса о нарушении российского законодательства.

Конкретное видео, указанное в документе в графе URL-адрес, которое, по всей видимости, содержит нарушение, на настоящий момент недоступно.