Сбой системы электронного голосования в Москве произошел из-за большого числа желающих проголосовать дистанционно. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Мы выяснили эту ситуацию, что сбоев не будет. В связи с большим наплывом желающих проголосовать с помощью электронного канала голосования образовалась очередь», – заявила омбудсмен.

По ее словам, в Центризбиркоме и в министерстве цифрового развития заверили, что для электронного голосования в столице все готово и сбоев в нем нет и не будет.

Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению в Москве, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что на портал для голосования идут DDoS-атаки.