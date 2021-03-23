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Названа причина сбоя электронной системы голосования в Москве

В Центризбиркоме и в Минцифры заверили, что для электронного голосования все готово и сбоев в нем нет

Фото: Instagram @moskalkova.official

Сбой системы электронного голосования в Москве произошел из-за большого числа желающих проголосовать дистанционно. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости

«Мы выяснили эту ситуацию, что сбоев не будет. В связи с большим наплывом желающих проголосовать с помощью электронного канала голосования образовалась очередь», – заявила омбудсмен. 

По ее словам, в Центризбиркоме и в министерстве цифрового развития заверили, что для электронного голосования в столице все готово и сбоев в нем нет и не будет. 

Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению в Москве, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что на портал для голосования идут DDoS-атаки. 

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