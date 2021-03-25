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150 тысяч российских паспортов выдали за первое полугодие в Ростовской области, что рядом с ДНР

При этом статус беженца за этот же промежуток времени в России получили лишь 6 человек

Фото: Global Look Press

Россия поступательно продолжает упразднять статус вынужденного переселенца. Если на 1 июля 2020 года в России вынужденными переселенцами числились 4329 человек, то к 1 июля 2021 года их число сократилось до 1516.

Об этом со ссылкой на данные Росстата и МВД сообщает комитет «Гражданское содействие» (внесен Минюстом в список НКО-иностранных агентов).

Статус беженца за первые шесть месяцев текущего года получили лишь шесть человек. Общее число беженцев уменьшилось до 426 человек.

«Российские власти в среднем признавали беженцем одного человека в месяц, не предоставили ни одного статуса вынужденного переселенца, но при этом приняли в российское гражданство рекордное число людей», – пишут эксперты.

За первое полугодие текущего года Россия дала гражданство 351 670 людям. 149 081 паспорт из этого числа были выданы в Ростовской области, что свидетельствует о том, что получателями в основном были граждане непризнанных Луганской и Донецкой республик.

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