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Сегодня, в 12:42

"Умное голосование" выбрало Брюханову, а не Литвинович

Спор Брюхановой и Литвинович закончился. Навальный выбрал Брюханову, победу которой прочат социологи Russian Field

Фото: соцсети

Анастасия Брюханова и Марина Литвинович

Сегодня стали известны кандидаты в депутаты Госдумы, которых поддерживает «Умное голосование» Алексея Навального. Одним из наиболее спорных одномандатных округов в стране считается округ №198, где баллотировались сразу два демократических кандидата Анастасия Брюховнова — самовыдвиженец от «Городских проектов» (она собирала подписи) и правозащитница Марина Литвинович от «Яблока». Они боролись против кандидата от «Справедливой России — За правду» Галины Хованской, которая уже является депутатом Госдумы. В этом округе также нет кандидата от «Единой России», поэтому оппозиция однозначно окрестила Хованскую депутатом от власти.

Согласно рекомендации «Умного голосования», в 198 округе Навальный призывает сторонников голосовать за Анастасию Брюхонову. Таким образом команда Навального сочла её наиболее сильным кандидатом от оппозиции.

198 округ стал одним из самых конфликтных сразу после того как Брюханову зарегистрировали на выборы по подписям. Тогда Марина Литвинович и её соратница Юлия Голямина призвали Брюханову и главу её штаба политтехнолога Максима Каца договорится о взаимном снятии, но те отказались. Сам Кац заявил, что предлагал начать переговоры ещё до регистрации, однако штаб Литвинович на это не пошел.

Новый виток конфликта начался недавно, когда социологи Russian Field опубликовали свои замеры популярности кандидатов, по которым Брюханова шла первым номером по округу с 28%, второе место занимала Хованская с 21,8%, а третье – Литвинович с 13,6%.

Штаб Литвинович результаты этих опросов не признал, а известный социолог Григорий Юдин публично раскритиковал методологию проведенного опроса, в частности, подчеркнув, что выборка в нем являлась репрезентативной лишь по возрасту и полу. Он также нашел множество других недочетов в этом исследовании.

По другим одномандатным округам Москвы «Умное голосование» также поддержало, в частности, Валерия Рашкина, Михаила Лобанова, Анастасию Удальцову и Сергея Митрохина.

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