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"Можно подумать, это вы в тюрьме, а не я": Навальный обратился к россиянам перед выборами

Как пишет политик, его бесят и сводят с ума комментарии "нытиков", которые не верят в то, что от них что-то зависит

Фото: Instagram @navalny

Политик Алексей Навальный, который сейчас отбывает срок по делу Ив-Роше, написал очередной пост в Instagram, посвященный предстоящим выборам. В нем он говорит о гражданах, которые считают, что от них ничего не зависит, и призвал всех идти голосовать.

Как рассказал оппозиционер, его бесят и сводят с ума комментарии «нытиков» под его постами. 

– Ой, зачем я пойду голосовать, от меня ничего не зависит; да там все кандидаты одинаковые; нет смысла менять одних на других, я лучше чем-нибудь другим займусь, – привел он слова комментаторов и добавил, что «такая беспомощность и покорность, что можно подумать, это вы в тюрьме, а не я». 

По словам Навального, сейчас он ходит на обед строем и давно не пользовался интернетом, но не считает, что ничего не может изменить.

«Знаете почему? Потому что я сравниваю себя не с Алексеем Навальным на свободе. У которого возможности, офис и штабы. А с Алексеем Навальным, который ничего не делает. Бездельничает, горюя о своей мнимой беспомощности. Я хочу быть лучше него, и это несложно. Надо просто сделать элементарные вещи, внести хоть какой-то вклад. И вы тоже так можете. Вы, получивший имя кандидата через «Умное голосование» и сходивший на выборы, на 1000% более влиятельны и могущественны, чем та ваша версия, что ноет и бездельничает», – пояснил он. 

Политик также отметил, что независимые кандидаты на выборах в Госдуму России по округам не побеждали с 2003 года.  

«Чтобы сломать эту ситуацию, мы придумали Умное голосование и успешно испытали его. Неужели вам самим не интересно попробовать? И заодно стать лучше версией себя?» – добавил он. 

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