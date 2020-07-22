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В офис Google в Москве пришли судебные приставы

В столичный офис Google пришли искать долги по судебным штрафам. Адвокат отправил судебных приставов в Америку

Фото: Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что в московский офис международной компании Google пришли судебные приставы. По данным издания, цель их визита — получить 32,5 миллиона рублей, которые суд взыскал с IT-гиганта. Эти штрафы компания получила за неудаление запрещенного контента. Факт визита судебных приставов подтверждает источник газеты «КоммерсантЪ».

По информации Mash, девушка на ресепшн в офисе компании в бизнес-центре «Балчуг Плаза» позвонила адвокату, который пояснил силовикам, что они пришли не по адресу: это ООО «Гугл», а не американская компания Google LLC, оштрафованная судом. Он посоветовал лететь за долгами в Соединенные Штаты.

Российские власти регулярно выдвигают новые обвинения против зарубежных IT-корпораций. Одним из наиболее ярких процессов с участием Google является спор о блокировке канала «Царьград» на YouTube (принадлежит Google).

Напомним, что 1 июня этого года Владимир Путин подписал принятый ранее в парламенте закон о «приземлении» IT-компаний. По нему все они обязаны завести офис в России, чтобы работать на российском рынке. В Telegram это сразу назвали мерой, необходимой для того, чтобы властям было чем шантажировать IT-гигантов, взяв региональный офис «в заложники».

Теги: #google, #YouTube

Рубрика: Политика

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