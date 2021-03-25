Сайт Ходорковского "Дума VIII созыва" заблокирован Роскомнадзором

По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Дума VIII созыва» о кандидатах Госдумы, которые будут избраны на сентябрьских выборах. Об этом пишет «Интерфакс».

Автором проекта является предприниматель Михаил Ходорковский.

Решение по этому проекту было принято 10 сентября, а в реестре сайт оказался 13 сентября. Оно было мотивировано законом «Об информации», запрещающем распространение информации, нарушающей закон.