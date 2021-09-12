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Захарова сравнила борцов за выбор детьми гендера с нацистами

Она считает, что на Западе подросткам с помощью продукции массовой культуры навязывают "извращенное понимание пола"

Фото: Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что власти австралийского штата Новый Южный Уэльс хотят разрешить детям в возрасте от трех лет самостоятельно выбирать себе гендер. Свое мнение по вопросу выбора гендера детьми она высказала в интервью «Российской газетой».

Как рассказала дипломат, правительство штата Новый Южный Уэльс, рекомендуют трехлетним детям предоставить возможность выбрать то местоимение, которое они предпочтут для обращения к себе и включить к традиционным местоимение «они» для тех, кто видит себя вне бинарной системы полов. Вместе с этим она напомнила, что пропаганда искусственной идентификации своего гендера также проводится в Дании, Шотландии и Англии.

«Мы имеем дело с новым типом политической концепции – ультрабиополитикой. Это не первая попытка. С человечеством такой эксперимент пытались провести адепты нацистской евгеники. Нацисты измеряли черепа и носы, хотели вывести нового человека. Нынешний либеральный Левиафан пошел дальше. Задача ещё более человеконенавистническая – не вывести нового человека, а заставить человека изменить самого себя, отрекаясь от собственной идентичности и порабощаясь. Так зло над нами ещё не потешалось», – заявила Захарова.

Она считает, что человека заставляют делать противоестественный выбор и с помощью продукции массовой культуры навязывают подростку «извращенное понимание пола и гендера».

По словам Захаровой, на Западе это называют прогрессом, но она с этим не согласна.

«Нам говорят, что это прогресс. Звучит вроде бы позитивно, потому что нас приучали к неправильному толкованию этого слова. Прогресс – не движение к лучшему. Прогресс – это развитие процесса. А вот в какую сторону и с каким результатом, зависит от заданных изначально параметров. Проверочное словосочетание – «прогрессирующая болезнь». Это тот самый случай. Нас убеждают, что это свобода. А на самом деле это вседозволенность порока и высвобождение извращения от ответственности», – подчеркнула она. 

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