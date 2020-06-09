От Вишневского до Яшина: политик Илья Яшин рассказал о появлении своего "двойника"
"Фальшивый "яшин" нужен Единой России для того, чтобы он оттянул на себя часть протестного электората"
В Москве на выборы в Госдуму от «Партии роста» выдвинули однофамильца Ильи Яшина. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
«Я понимаю, что после истории с двойниками Бориса Вишневского вас сложно чем-либо удивить. Но будете смеяться: у меня тоже появился двойник в Москве. Хотя в отличие от Вишневского, меня даже не пустили на выборы. В Перовском округе на востоке столицы так называемая «Партия Роста» выдвинула так называемого «Алексея Яшина»», – пишет он.
По словам Илья Яшина, которого не пустили на выборы из-за связи с Навальным, кандидат ведет активную агитационную кампанию, по всему округу стоят яркие кубы с броскими лозунгами. Другой Яшин выступает за честные выборы, сменяемость власти и свободу политзаключенным, критикует коррупцию, цензуру, произвол полиции, а также возмущен поправками в Конституцию. При этом, как отмечает Илья, сам кандидат нигде не появляется, нигде нет его фотографий, а на плакатах не указывается его имя.
«Фальшивых «вишневских» используют, чтобы запутать избирателей и они по ошибке поставили галочку за фейкового кандидата, оттянув голоса у настоящего Вишневского. А фальшивый «яшин» нужен «Единой России» для того, чтобы он оттянул на себя часть протестного электората в Перовском округе. Чтобы избиратели, которые мне симпатизируют, но не особо следят за новостями, проголосовали за знакомую фамилию – а не за кандидата, которого в итоге поддержит «Умное голосование», – подчеркнул политик и посоветовал жителям востока Москвы быть бдительными, потому что им «пытаются втюхать подделку».