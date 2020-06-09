По словам Илья Яшина, которого не пустили на выборы из-за связи с Навальным, кандидат ведет активную агитационную кампанию, по всему округу стоят яркие кубы с броскими лозунгами. Другой Яшин выступает за честные выборы, сменяемость власти и свободу политзаключенным, критикует коррупцию, цензуру, произвол полиции, а также возмущен поправками в Конституцию. При этом, как отмечает Илья, сам кандидат нигде не появляется, нигде нет его фотографий, а на плакатах не указывается его имя.

«Фальшивых «вишневских» используют, чтобы запутать избирателей и они по ошибке поставили галочку за фейкового кандидата, оттянув голоса у настоящего Вишневского. А фальшивый «яшин» нужен «Единой России» для того, чтобы он оттянул на себя часть протестного электората в Перовском округе. Чтобы избиратели, которые мне симпатизируют, но не особо следят за новостями, проголосовали за знакомую фамилию – а не за кандидата, которого в итоге поддержит «Умное голосование», – подчеркнул политик и посоветовал жителям востока Москвы быть бдительными, потому что им «пытаются втюхать подделку».