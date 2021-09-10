Эксперт: Вероятность войны России с Украиной мала, но враждебные отношения у нас будут ещё долго

- Что конкретно имеется в виду под "полномасштабной войной"? Ваши коллеги - украинские политологи - отмечают, что война между Россией и Украиной уже идёт на Донбассе, и понятие "полномасштабности" довольно условно.

- Я имею в виду военные столкновения по всему периметру российско-украинской границы. У нас примерно больше 2000 километров границы, и примерно 500 из них охвачены противостоянием.

- Насколько вероятно разрастание зоны конфликта от 500 до 2000 километров границы? О котором, видимо, говорит в своём заявлении президент Украины.

- Риск войны по всему периметру границы есть, но его не хочется прогнозировать. Я не думаю, что сегодня он настолько значителен, чтобы о нем говорил глава государства. И в то же время я уверен, что за этими словами не кроется какой-то план войны с Россией, план Украины по началу это войны. Я думаю, это заявление, эта "вероятность" войны - мобилизационный инструмент.

- Раньше мы слышали от президента Украины несколько другую риторику, в которой боле говорилось о мире, чем о войне с Россией...

- За последний год президент Зеленский значительно радикализировался и во внутренней, и во внешней политике. Эта радикализация позволяет ему сохранять лояльность радикальных внутренних групп и в какой-то мере апеллировать к международной поддержке Украины в ее противостоянии с РФ.

- Насколько мы знаем, Запад сейчас не поддерживает жёсткую конфронтацию Украины с Россией.

- Если говорить о лидерах стран. Внутри американской и европейской политической системы оппозиция смотрит на этот вопрос по-другому. Республиканцы критикуют Байдена за "Северный поток-2", за то, что Байден, условно, "лежит в одной кровати с Путиным". В Германии "зелёные" критикуют за СП-2 Меркель. Риторика Зеленского в какой-то мере обращена на те круги Запада, которые выступают против какого-либо примирения с Российской Федерацией и выступают за давление на неё. Против примирения также выступают западные силовики, для них конфронтация - это и вопрос власти, и финансовый ресурс.

- Можно ли говорить, что сейчас за мнением Зеленского стоит мнение украинского общества и, может быть, армии и силовиков?

- Украинское общество, в целом, считает, что война с Россией возможна, хотя и не желает этой войны. В этом плане Зеленский ничего удивительного не сказал. Сейчас за мнением Зеленского стоит мнение радикалов и силовых структур. Он и сам радикализируется, понимая угрозу потери власти, вызванную многими факторами: деятельностью политических оппонентов Зеленского, геополитическими интригами против него.

Но, кстати говоря, раньше тезис о возможности войны звучал пожёстче во время учений по гражданской обороне на Черниговщине в 2017 году - что "Россия вот-вот нападёт", - а у Зеленского это звучит даже мягче. Это попытка мобилизовать общество перед лицом возможной войны, чтобы задавалось меньше неудобных вопросов, смещает фокус внимания с коррупционных проблем.

- Как вы оцениваете последствия возможной полномасштабной войны для российской стороны? Зеленский отметил в своём заявлении, что никакого "соседства" России, Украины и Белоруссии при таком сценарии уже не может быть.

- Этот сценарий приведёт к крайнему обострению отношений с западными странами и, возможно, разрыву этих отношений. К серьёзным военным, экономическим, человеческие потерям и издержкам. А дальше все зависит от длительности войны и её результатов.

- Вы сказали, что украинское общество не хочет войны, но признает её возможность. И, тем самым, относится к России с опаской?

- Есть социология по продолжению войны на Донбассе, которую мы вполне можем считать гибридной формой российско-украинского противостояния. Около трети украинцев выступают за войну на Донбассе до победного конца, за силовое разрешение проблемы. Примерно такое же отношение и к войне с РФ в целом. От 20 до 30% украинцев могут считать эту войну реальной или неизбежной. Остальные украинцы будут против. Но они все равно опасаются, что война может начаться. Кто-то считает, что Россия просто нападёт, кто-то - что война может начаться из-за какого-то обострения ситуации, каких-то ошибок или провокаций.

- Зеленский часто говорит о необратимом ухудшении российско-украинских отношений. До какой степени вы с этим согласны?

- В значительной степени. Крымская и донбасская травмы сыграли свою роль. У нас одних только ветеранов АТО скоро будет под полмиллиона человек. Это растягивает кризис в международных отношениях на поколение точно. Враждебные отношения могут сохраняться ещё лет 15-20.

- Заявление Зеленского можно считать вынужденным ответом на скрытое военное давление со стороны России? Мы помним, как недавно российские войска стягивались к украинским границам, и это объяснялось военными учениями.

- Да, в какой-то мере это рефлексия на антиукраинские военные учения. Они проводились весной и снова проводятся сейчас в формате российско-белорусских учений "Запад-2021". Зеленский демонстрирует, что Украина готова к этому давлению и к возможности войны.