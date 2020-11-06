Ульянов, Ульянов, Ульянченко: В московском районе Ховрино против кандидата КПРФ выдвигают полутезок

В ховринском округе Москвы повторяется ситуация с двойниками на сентябрьских выборах, как в случае с политиком Вишневским в Петербурге. Об этом пишет «Русская служба Би-Би-Си» со ссылкой на кандидата от КПРФ Ивана Ульянченко.

Против Ивана Ульянченко в выборах участвуют Илья Ульянов от «Коммунистов России» и Сергей Ульянов от «Партии пенсионеров».

Первый зампред центрального совета «Партии пенсионеров» наоборот уверен, что кандидат КПРФ может быть выставлен против их кандидата.

«Почему у нас чьи-то однофамильцы? Вы действительно считаете, что настоящие кандидаты только у той части партии власти, которая называется КПРФ? А может наоборот, они против наших?»

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