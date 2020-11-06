Сегодня, в 23:04

Ульянов, Ульянов, Ульянченко: В московском районе Ховрино против кандидата КПРФ выдвигают полутезок

В районе Ховрино против члена КПРФ используют те же методы, что и против Вишневского в Петербурге

Фото: соцсети

В ховринском округе Москвы повторяется ситуация с двойниками на сентябрьских выборах, как в случае с политиком Вишневским в Петербурге. Об этом пишет «Русская служба Би-Би-Си» со ссылкой на кандидата от КПРФ Ивана Ульянченко.

Против Ивана Ульянченко в выборах участвуют Илья Ульянов от «Коммунистов России» и Сергей Ульянов от «Партии пенсионеров».

Первый зампред центрального совета «Партии пенсионеров» наоборот уверен, что кандидат КПРФ может быть выставлен против их кандидата.

«Почему у нас чьи-то однофамильцы? Вы действительно считаете, что настоящие кандидаты только у той части партии власти, которая называется КПРФ? А может наоборот, они против наших?»

, – заявил он журналистам.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Расследование 2 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 недели назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 недели назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Политика 20 минут назад

Опрос людей на улице. Выборы-2021

Общество 1 час назад

Варнава против буллинга, Кашин за улицу Зиничева: новости к вечеру 8 сентября

Общество 3 часа назад

"Цена вставляемости": россияне переходят на вино

Политика 3 часа назад

“Зиничев сказал: если что-то пойдет не так - ты сядешь". Чиновник вспомнил опыт работы с погибшим главой МЧС

Происшествия 4 часа назад

СМИ: В петербургских подвалах за день нашли два тела

Политика 4 часа назад

Юрий Дмитриев, партия "Новые люди": Каждый москвич может сегодня определить экономический курс страны

Происшествия 6 часов назад

Соцсети: Лиса украла камеру у туристов на Камчатке

Общество 6 часов назад

"Связывали многие годы совместной работы": Путин выразил соболезнования семье Зиничева

Политика 6 часов назад

Еще 30 записей появилось в санкционном списке Украины в связи с Крымским мостом

Политика 7 часов назад

В сети предложили назвать именем Зиничева одну из улиц Калининграда

Происшествия 7 часов назад

На месте взрыва дома в Ногинске ищут ребенка, который мог остаться под завалами

Происшествия 8 часов назад

Камни и скалы: Предположительное место гибели главы МЧС Зиничева попало на фото

Происшествия 8 часов назад

Вместе с главой МЧС погиб кинорежиссер Александр Мельник

Общество 8 часов назад

Звери с ограниченными возможностями: кто и зачем берет из приютов животных-инвалидов

Общество 9 часов назад

Жители Забайкалья попросили Путина лишить их пенсии, чтобы не платить "ворам на золотые унитазы"

Общество 9 часов назад

Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала "Матч ТВ"

Происшествия 10 часов назад

"Погиб как спасатель": Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева

Политика 10 часов назад

"Голос"*: как выдвигались кандидаты в регионах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика