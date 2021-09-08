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Сложа руки не сидим: участвующие в выборах партии рассказали о своих планах реформ в России

Своими идеями поделились ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, Яблоко, Родина, Партия пенсионеров, Коммунисты России и другие

Фото: Global Look Press

Идущие на выборы в Госдуму партии сообщили о том, какие реформы они провели бы в первую очередь, будь у них такая возможность.

Как пишет РБК, в Единой России заявили, что второстепенных законопроектов для партии нет. «Все, что касается благополучия и защиты граждан, развития страны, является первостепенным и первоочередным», – сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил три фундаментальных законопроекта для «новой политики»: закон о национализации стратегических отраслей, закон о бюджете развития, закон о прожиточном минимуме, который должен учитывать реальную инфляцию и быть не меньше 25 тысяч рублей. 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также выделил три закона: запрет на свалки вблизи водоемов и населенных пунктов, запрет на сброс отходов в реки, премия женщинам за отказ от абортов и реформу административного деления России, с помощью которой предполагается переделать границы субъектов страны так, чтобы они были равномерно крупными по населению – 3–5 млн человек на губернию.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин выделил законопроект об отмене ЕГЭ, идею о назначении минимальной стипендии в один МРОТ и минимальной пенсии в два МРОТ, а также о признании таких территорий, как ДНР и ЛНР. Кроме того, он указал на необходимость возвращения к госплану и введения общественного контроля над соцсетями. 

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков поставил на первое место отмену «репрессивных актов», принятых за последние годы (закон об иностранных агентах, «пакет Яровой» и «закон Димы Яковлева»). Далее идет отмена обнуления президентских сроков, введение компенсационного налога на сверхкрупные доходы от приватизационных сделок 1990-х годов.

В партии «Родина» считают основным пунктом проблему национализации элит, партия пенсионеров делает упор на социальную сферу, «Коммунисты России» считают первой задачей национализацию собственности олигархов, а Партия Роста выступает за правоохранительную и судебную реформы. Партия свободы и справедливости предлагает начать с амнистии политзаключенных. «Зеленые» ставят на первое место проблемы, связанные с природой. Их цели схожи с партией «Зеленая альтернатива».

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