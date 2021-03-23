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Марина Литвинович: Говорю неудобную правду о Беслане с 2005-го, теперь меня лучше слышно

Правозащитница прокомментировала Sobesednik.ru донос, написанный на неё перед выборами в Госдуму тем же человеком, что доносил на Навального и Дмитрия Быкова

Фото: Global Look Press

Правозащитницу и политика Марину Литвинович обвиняют в "оправдании терроризма" или "призывах" к оному. Соответствующую жалобу в Генпрокуратуру написал провластно настроенный уральский блогер Сергей Колясников, после чего ситуацию стали освещать в том же ключе другие блогеры и телеграмм-каналы, в том числе "Незыгарь". Поводом для обвинения стал пост Литвинович в Фейсбуке, посвящённый печальному и знаковому событию в новейшей истории России - теракту в Беслане 2004 года.

Марина Литвинович

- Я ожидала этого в связи с темой Беслана, - прокомментировала для Sobesednik.ru ситуацию правозащитница - На самом деле, на меня каждый год устраивают такой "налёт". Но ещё никогда на меня не подавали в прокуратуру жалобу об "оправдании терроризма". Такое происходит в первый раз. Меня пока никуда не вызывали. Но он написал, насколько я понимаю (блогер Сергей Колясин, подавший на правозащитницу жалобу в Генпрокуратуру - Прим. Sobesednik.ru).

- Поводом стал ваш пост в Фейсбуке, где вы критикуете действия российских властей и силовиков во время теракта в Беслане?

- Да, и ещё там есть видео от 3 сентября, в котором я рассказываю о нашем расследовании этого теракта и его результатах. Всё это связанные вещи.

- Вы считаете, что действия российских властей и силовиков в Беслане поспособствовали гибели заложников?

- Не то что поспособствовали, а прямо привели. Мы же выяснили, что первые выстрелы по школе были произведены сотрудниками спецподразделений. Кто-то из них выстрелил по спортивному залу, в котором находились дети и взрослые. После этого получилось так, что зал загорелся, и 200 с лишним человек сгорели заживо. А официальная версия говорит, что у террористов сдали нервы, и один из них поднял ногу с педали, после чего сработало взрывное устройство. Это враньё.

- Вы располагаете официальными доказательствами?

- Конечно. Всей этой работой мы занимались с 2005 по 2010 год. Собраны все доказательства, свидетельства, расчёты и т. д. Поэтому я об этом и пишу.

- И вы понимали, что с этой позицией и доказательствами вам, возможно, придётся выступать в суде?

- Пусть они попробуют подать в суд. Они же не в суд подают, они сейчас пытаются меня обвинить в том, что я оправдываю терроризм. А я же говорю не об этом. Я говорю о том, что это наши власти убили. Зачем оправдывать терроризм? Я не сторонник терроризма. Я говорю, что наши власти - вот настоящие террористы.

- Вы осознанно сделали такое жёсткое и максимально неприятное для наших властей заявление перед вашими выборами в Госдуму?

- Я каждый год 3 сентября делаю такие заявления.

- И 2021 не стал исключением?

- Абсолютно. Можете посмотреть мои соцсети. Я каждый год с 2005 года об этом заявляю, мы каждый год делаем какое-то событие, мероприятие. Просто сейчас я кандидат в депутаты, меня лучше слышно, больше внимания.

- Вам что-нибудь известно о человеке, написавшем на вас донос, его "бэкграунде"?

- Я знаю, что он писал такие же жалобы на Навального и Дмитрия Быкова. 

- Как вы сейчас видите своё политическое будущее, к чему готовитесь, как будете действовать?

- Я готовлюсь победить на выборах в Госдуму, в первую очередь.

- При всей жёсткой конфронтации с властью, на которую вы идёте?

- Ну слушайте, посмотрим. Бороться я точно буду. 

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