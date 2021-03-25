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Марину Литвинович пытаются снять с выборов

Об этом бывшая член ОНК сообщила в своих соцсетях

Фото: Facebook

Кандидат сообщает, что на нее написали донос в Генпрокуратуру "прокремлевские блогеры", которые обвинили ее в нарушении статьи 205.2. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

Первым автором стал «блогер» Сергей Колясников, известный авторством жалоб на Алексея Навального, Дмитрия Быкова и других. К кампании, по словам Марины, также подключили телеграм-каналы и интернет-пропагандистов.

"В чем же меня обвиняют? – пишет Марина. – В том, что я сказала правду о теракте в Беслане".

Однако, кандидат не сдается и намерена продолжать кампанию. "Наша команда работает, идет вперед, а все эти попытки меня снять свидетельствуют только об одном: у нас все получается", – считает она.

Рубрика: Политика

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