Соратник оппозиционного политика Алексея Навального Георгий Албуров опубликовал на YouTube-канале «Алексей Навальный» расследование о заместителе председателя Госдумы Алексее Гордееве. У семьи депутата, который также выдвигается и в новый состав парламента как лидер списка «Единой России» по Воронежской области, нашлось недвижимости почти на 1,5 млрд рублей, хотя сам Гордеев с 1999 года находится на госслужбе.

Среди недвижимости, найденной у родных единоросса, Албуров перечисляет квартиру в ЖК «Лаврушинский 11» на Якиманке за 260 млн (у жены — Татьяны Гордеевой), квартиры в Пресненском районе Москвы за 59 млн, элитном ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках за 185 млн (у дочери — Варвары Масловой).

У сына, Никиты Гордеева также есть участок в 4,5 га в деревне Жуковка на Рублевке с домом в 975 квадратных метров и гостевым домом в 251 квадратный метр общей стоимостью в 480 млн. Ещё у него есть участок в 8 га в деревне Урядино Рязанской области (80 млн), откуда родом Гордеев-старший.

У предполагаемой тещи Алексея Гордеева Валентины Сафроновой расследователи нашли квартиру в Хамовниках за 217 млн и два участка земли 3,7 в элитном поселке «Зеленый мыс» в Подмосковье.

Кроме того, Албуров обращает внимание, что родственники Гордеева много лет активно занимаются сельскохозяйственным бизнесом — с 1999 по 2009 годы Гордеев-старший был главой Минсельхоза. После этого с 2009 по 2017 годы он был губернатором Воронежской области.