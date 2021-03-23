Сегодня, в 17:37

Команда Навального нашла у лидера воронежских единороссов недвижимость на 1,5 млрд

Албуров рассказал, что у экс-главы Минсельхоза Гордеева полсемьи занимается агробизнесом. У всех есть элитная недвижимость

Фото: Скриншот

Соратник оппозиционного политика Алексея Навального Георгий Албуров опубликовал на YouTube-канале «Алексей Навальный» расследование о заместителе председателя Госдумы Алексее Гордееве. У семьи депутата, который также выдвигается и в новый состав парламента как лидер списка «Единой России» по Воронежской области, нашлось недвижимости почти на 1,5 млрд рублей, хотя сам Гордеев с 1999 года находится на госслужбе.

Среди недвижимости, найденной у родных единоросса, Албуров перечисляет квартиру в ЖК «Лаврушинский 11» на Якиманке за 260 млн (у жены — Татьяны Гордеевой), квартиры в Пресненском районе Москвы за 59 млн, элитном ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках за 185 млн (у дочери — Варвары Масловой). 

У сына, Никиты Гордеева также есть участок в 4,5 га в деревне Жуковка на Рублевке с домом в 975 квадратных метров и гостевым домом в 251 квадратный метр общей стоимостью в 480 млн. Ещё у него есть участок в 8 га в деревне Урядино Рязанской области (80 млн), откуда родом Гордеев-старший.

У предполагаемой тещи Алексея Гордеева Валентины Сафроновой расследователи нашли квартиру в Хамовниках за 217 млн и два участка земли 3,7 в элитном поселке «Зеленый мыс» в Подмосковье.

Кроме того, Албуров обращает внимание, что родственники Гордеева много лет активно занимаются сельскохозяйственным бизнесом — с 1999 по 2009 годы Гордеев-старший был главой Минсельхоза. После этого с 2009 по 2017 годы он был губернатором Воронежской области.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 1 день назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 6 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Политика 6 минут назад

Власти заподозрили Apple и Google во вмешательстве в думские выборы

Политика 8 минут назад

Дмитрий Потапенко: Предъявленные в суде декларации о якобы моих доходах – фальшак чистой воды

Общество 59 минут назад

В России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных

Политика 1 час назад

Программа перемен. "Новые люди" о развитии России

Общество 1 час назад

В Карском море нашли ядерный реактор атомной подлодки К-19

Общество 1 час назад

Как следить за выборами в шаге от дома? "Голос"* запустил приложение для наблюдателей

Общество 2 часа назад

Сестра Алины Кабаевой ушла с должности судьи в Татарстане

Общество 2 часа назад

В России теперь можно оформить временную регистрацию через портал госуслуг

Политика 3 часа назад

В Киеве анонсировали встречу Путина и Зеленского

Общество 3 часа назад

В США могут наладить производство вакцины "Спутник V"

Общество 4 часа назад

В Кремле осадили директора школы, назвавшего поправившего Путина школьника "наглым"

Политика 4 часа назад

Мошенники уговаривают россиян не идти на выборы

Общество 5 часов назад

В России за сутки выявили почти 19 тысяч новых случаев COVID-19

Общество 5 часов назад

Дистанционное обучение обвинили в снижении качества образования

Общество 5 часов назад

Власти учат камеры отслеживать маршруты граждан, их круг общения и места пребывания

Общество 6 часов назад

AliExpress развернется в Подмосковье, чтобы доставлять товары за сутки

Общество 7 часов назад

ФАС планирует наказывать производителей за продажу товаров с двойным качеством

Общество 8 часов назад

В России предложили увеличить минимальный штраф за драку до 5 тысяч рублей

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика