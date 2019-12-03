Сегодня, в 13:46

Команда Навального нашла у семьи губернатора Марий Эл недвижимость на 800 млн

Квартиры семьи чиновника находятся в России и Чехии. Албуров также полагает, что нашел признаки коррупционного преступления

Фото: Скриншот

Александр Евстифеев и крот из чешкского мультика

Соратник Алексея Навального, расследователь Георгий Албуров рассказал на YouTube-канале «Алексей Навальный» о дорогой недвижимости, которой владеют теща и младший сын главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева, назначенного на эту должность в 2017 году. До этого губернатор много лет работал в судебной системе и возглавлял Арбитражный суд Московской области. Бизнесом он не занимался, зато указан первым номером в региональном списке «Единой России». О бизнесах его семьи информация не приводится.

По информации Албурова, ещё когда Евстифеев работал в Подмосковье, его теща Лилия Малинова, 67-летняя пенсионерка на тот момент, приобрела 171-метровую квартиру в центре Москвы в районе Арбат и четыре места для парковки общей стоимостью в 140 млн рублей.

Также теща губернатора приобрела позднее две квартиры в центре Праги за 54 млн рублей и одну — в Карловых Варах за 8 млн рублей. Оба города находятся в «недружественной» России Чехии.

Младший сын Евстифеева в 19 лет приобрел нежилую недвижимость в Москве на 85 млн рублей, а чуть позднее там же ещё два помещения за 82 млн рублей. Затем, в 22 года, он купил 182-метровую квартиру в элитном ЖК «Жизнь на Плющихе» в Хамовниках за 248 млн рублей.

Таким образом, общая стоимость недвижимости семьи губернатора, по подсчетам, авторов расследования, составляет порядка 755 млн в России и ещё 62 млн в Чехии, или 817 млн рублей всего.

Также Албуров усматривает возможную коррупционную составляющую в работе Евстифеева в качестве губернатора Марий Эл. Широко аффилированный с его семьей некий Алмаз Валиахметов (он, к примеру, живет на соседнем участке с проданной дачей семьи Евстифеева) купил у его старшего сына (работает на госслужбе) квартиру в Сочи, а всего через 2 месяца у него её выкупил «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» - предприятие, располагающееся в регионе, которым руководит Евстифеев. Расследователь предполагает, что таким образом компания могла дать губернатору взятку, используя схему с перепродажей недвижимости через подставное лицо.

Напомним, что предыдущий губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, которого Евстифеев сменил в 2017 году, был осужден на 13 лет колонии строгого режима по обвинению во взятке в 235 млн рублей. У него было найдено недвижимости и имущества (иконы, золотые слитки и прочее) общей стоимостью более 2 млрд рублей.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Общество 5 дней назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 6 дней назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 6 дней назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 неделю назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 15 минут назад

Дмитрий Шпаро: "Какая же я легенда? Я - действующий человек"

Политика 36 минут назад

Предвыборная арифметика

Общество 45 минут назад

В Госдуме согласились обсудить критерии занесения СМИ и журналистов в список иноагентов

Происшествия 47 минут назад

Москвич пригрозил совершить теракт в поликлинике, если ему не дадут QR-код

Общество 1 час назад

Девятилетняя Алиса Теплякова может пройти университетскую программу в ускоренном темпе, считает ее отец

Происшествия 1 час назад

В Киеве мужчина поджег себя на параде ко Дню независимости Украины

Политика 1 час назад

Литва вслед за Польшей оградится от Лукашенко трехметровым забором

Происшествия 1 час назад

Трассу Пермь – Екатеринбург перекрыли из-за лесного пожара

Общество 1 час назад

Борис Долгов: ”Второй арабской весны в Тунисе не будет“

Общество 2 часа назад

Компания Airbnb оплатит проживание 20 тысяч беженцев из Афганистана

Политика 2 часа назад

Алексею Навальному предрекли незавидную судьбу

Политика 2 часа назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 часа назад

Собянин разрешил учителям вести занятия без маски

Общество 2 часа назад

"Она кусала меня с яростью": столичный адвокат рассказал о нападении супруги

Политика 2 часа назад

Борис Кагарлицкий оценил предложение Владимира Путина раздать деньги пенсионерам и военным

Политика 2 часа назад

В России нужна сменяемость власти? Песков: мнение Кремля не важно, ведь есть Конституция

Политика 3 часа назад

Храм на колёсах развеселил Мантурова. Министру показали удивительный экспонат "Армии-2021"

Происшествия 3 часа назад

Эксперт объяснил, почему серийника, убившего тюменскую девочку, не могут найти много лет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика