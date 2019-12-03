Команда Навального нашла у семьи губернатора Марий Эл недвижимость на 800 млн

Соратник Алексея Навального, расследователь Георгий Албуров рассказал на YouTube-канале «Алексей Навальный» о дорогой недвижимости, которой владеют теща и младший сын главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева, назначенного на эту должность в 2017 году. До этого губернатор много лет работал в судебной системе и возглавлял Арбитражный суд Московской области. Бизнесом он не занимался, зато указан первым номером в региональном списке «Единой России». О бизнесах его семьи информация не приводится.

По информации Албурова, ещё когда Евстифеев работал в Подмосковье, его теща Лилия Малинова, 67-летняя пенсионерка на тот момент, приобрела 171-метровую квартиру в центре Москвы в районе Арбат и четыре места для парковки общей стоимостью в 140 млн рублей.

Также теща губернатора приобрела позднее две квартиры в центре Праги за 54 млн рублей и одну — в Карловых Варах за 8 млн рублей. Оба города находятся в «недружественной» России Чехии.

Младший сын Евстифеева в 19 лет приобрел нежилую недвижимость в Москве на 85 млн рублей, а чуть позднее там же ещё два помещения за 82 млн рублей. Затем, в 22 года, он купил 182-метровую квартиру в элитном ЖК «Жизнь на Плющихе» в Хамовниках за 248 млн рублей.

Таким образом, общая стоимость недвижимости семьи губернатора, по подсчетам, авторов расследования, составляет порядка 755 млн в России и ещё 62 млн в Чехии, или 817 млн рублей всего.

Также Албуров усматривает возможную коррупционную составляющую в работе Евстифеева в качестве губернатора Марий Эл. Широко аффилированный с его семьей некий Алмаз Валиахметов (он, к примеру, живет на соседнем участке с проданной дачей семьи Евстифеева) купил у его старшего сына (работает на госслужбе) квартиру в Сочи, а всего через 2 месяца у него её выкупил «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» - предприятие, располагающееся в регионе, которым руководит Евстифеев. Расследователь предполагает, что таким образом компания могла дать губернатору взятку, используя схему с перепродажей недвижимости через подставное лицо.

Напомним, что предыдущий губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, которого Евстифеев сменил в 2017 году, был осужден на 13 лет колонии строгого режима по обвинению во взятке в 235 млн рублей. У него было найдено недвижимости и имущества (иконы, золотые слитки и прочее) общей стоимостью более 2 млрд рублей.