Из кресла губернатора – на нары: Леонид Маркелов "не сделал выводы" и попал за решетку

В феврале экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова осудили на 13 лет колонии. Эксперты Дмитрий Журавлев и Кирилл Кабанов объясняют, в чем он просчитался.

На днях Генпрокуратура утвердила обвинение экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню. Впрочем, вменяемые ему преступления он совершил в апреле 2011-го, поэтому через месяц истечет срок давности и Мень сможет остаться на свободе. Чего нельзя сказать об экс-главе Марий Эл Леониде Маркелове – в феврале его осудили на 13 лет.

Почему главы регионов постоянно попадают на скамью подсудимых – сами они столь вороватые или система так устроена, что соблазняет их?

Досье

С 1996-го к уголовной ответственности были привлечены 34 главы регионов.

Из последних:

2018 г. – Кировская обл., Никита Белых (8 лет строгого режима и штраф в 48 млн руб.)

(8 лет строгого режима и штраф в 48 млн руб.) 2018 г. – Сахалинская обл., Александр Хорошавин (13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб.)

(13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб.) 2019 г. – Коми, Вячеслав Гайзер (11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 млн руб.)

(11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 млн руб.) 2019 г. – Еврейская АО, Александр Винников (4 года условно)

(4 года условно) 2020 г. – Удмуртия, Александр Соловьев (10 лет и штраф в 275 млн руб.)

(10 лет и штраф в 275 млн руб.) 2021 г. – Хабаровский кр., Виктор Ишаев (5 лет условно, штраф в 800 тыс. руб.)

(5 лет условно, штраф в 800 тыс. руб.) 2021 г. – Марий Эл, Леонид Маркелов (13 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн руб.)

В федеральном розыске:

Михаил Юренич (Челябинская обл.) – в Великобритании, арестован заочно

Под следствием:

Сергей Фургал (Хабаровский кр.)

(Хабаровский кр.) Павел Коньков (Ивановская обл.)

(Ивановская обл.) Михаил Мень (Ивановская обл.)

«Маркелов думал, что приносит пользу»

Уголовное дело бывшего главы региона, задержанного в 2017 году по подозрению в получении взятки в 235 млн руб., составило 230 томов, приговор занял 400 страниц, судья читала его целую неделю. Да и сам процесс вполне мог попасть в Книгу рекордов Гиннесса: он начался в апреле 2019-го и шел почти 2 года.

Конфисковано у экс-губернатора имущества на 2,2 млрд руб. В доход государства будет обращено более 100 объектов недвижимости, транспортные средства, спецтехника, земельные участки, офисы и квартиры в Москве, Марий Эл, на Кубани, спортивный и развлекательный центры, другое имущество. Изъяли у Маркелова и коллекции часов, монет, картин, икон, посуды, 8,5 млн руб., 224 тыс. $, 660 тыс. евро, акции и деньги подконтрольных компаний.

– Маркелов резкий, нервный. Он часто путал пост губернатора с престолом удельного князя, – говорит директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. – Делал очень много ошибок, в том числе политических. Так и не смог выстроить национальную политику, хотя это была не только его ошибка – его контрагенты вели себя примерно так же (мне доводилось к нему приезжать в качестве советника полпредства)… Но при всех недостатках и даже финансовых преступлениях, которые ему вменяют, он искренне делал то, что считал правильным в своей системе координат. Думал, что он приносит пользу.

По второму кругу

Осенью прошлого года суд на Сахалине начал рассматривать второе уголовное дело в отношении Александра Хорошавина. На этот раз речь идет о взятках за помощь в избрании в Южно-Сахалинскую гордуму. А в декабре прошлого года в Сыктывкаре начался суд по второму делу и Вячеслава Гайзера – помощь в незаконном получении земельных участков под застройку...

– Сначала идет оперативная разработка, в рамках которой появляются доказанные эпизоды, – отвечает на вопрос о том, что это за нескончаемые уголовные дела, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. – На основании их заводится уголовное дело. А там уже всплывают новые эпизоды. И если мы раньше говорили, что губернаторы были недосягаемы для ответственности, то сегодня очевидно: эта ситуация ушла. И дальше борьба с коррупцией, уверен, будет развиваться сильнее.

Когда в 2012-м Путин снова стал президентом, – вспоминает Кабанов, – он проводил совещание, на которое собрали всех глав регионов. Путин тогда сказал, что каждый из них должен заниматься решением задач региона и населения, а не бизнесом. А иначе пообещал «сделать выводы». Это очень важный посыл: все, кто не выполняет определенные условия и требования, будут наказаны. И наказаны жестко. С этого началась новая история для региональных элит. И если раньше каждый глава и его команда фактически были выгодополучателями от региона, то сейчас таких можно по пальцам пересчитать.

Если у тебя конфликт на федеральном уровне плюс еще и конфликт внутри региона, ты быстрее попадешь под раздачу. Это называется политическая конкуренция: как только приходишь на высокую должность, на тебя начинают собирать компромат, искать, на чем зацепить. Обычная история, – заключает глава НАК.

Кирилл Кабанов // Фото: АГН "Москва"

Зарвавшиеся и карьерные

– Я знаю огромное количество людей, которые строили бизнес в регионах, они говорят: «договориться» стало очень сложно, – продолжает Кабанов. – Многие не хотят в региональные истории заходить – рискованно. Если раньше с радостью туда приходили, пилили бюджеты (откаты в регионах были побольше, чем на федеральном уровне), то сейчас отказываются. И это уже позитивная тенденция.

– Вопрос в другом: вина ли была причиной наказания? – размышляет о природе вороватости губернаторов Журавлев. – Страна у нас большая: от региона к региону можно только долететь. Поэтому губернаторы совершенно искренне заблуждаются, думая, что они хозяева своих регионов. Причем хозяева именно по-бизнесовому. И речь необязательно о жадности, у некоторых честолюбие сильнее. То есть мотивации могут быть разные, но смысл всегда один: это – мое. При огромной стране и незначительной степени контроля каждый из глав регионов начинает ощущать себя удельным князем. Кто поумнее, делают выводы... Если ты играешь по правилам, тебя отправляют на теплое место. Если не совсем по правилам – на пенсию с определением «вор» (думаю, это будет Мень). А если приходишь к людям и говоришь: всех вас знаю, сволочи, воры, бандиты, и я на вашем фоне ангел, – возникают серьезные неприятности (как у Маркелова). Есть и откровенно зарвавшиеся – Хорошавин и Гайзер. Последний, впрочем, более сложный случай: он хоть и воровал, но, по Жванецкому, не с убытков, а с прибылей. Проблема в том, что, если играешь по правилам, у тебя появляется иллюзия, что и воровать можно. И многие не могут избежать соблазна.

Распродажи Белых

Осенью 2020-го Никиту Белых этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу, с ним не связанному. Кстати, еще в начале 2020-го из тюремных библиотекарей его перевели в швейный цех по изготовлению мягких игрушек. Видимо, дело это тяжелое: в сентябре Белых попросил заменить ему остаток срока более мягким наказанием – принудительными работами.

Никита Белых // Фото: Global Look Press

Между тем экс-губернатор никак не может погасить вмененный ему штраф в 48 млн руб. В октябре на торги были выставлены три иконы, неполный чайный сервиз и скульптура Наполеона. Общая стоимость предметов (по начальной цене) едва достигала 80 тыс. руб. До этого продали авто экс-главы региона (ушло за 1 млн руб.), наручные швейцарские часы (порядка 0,5 млн руб.), Псалтырь XVIII в. (ушел за 50 тыс.). Но такими темпами свой штраф Белых будет выплачивать еще очень долго.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2021 под заголовком «Из кресла губернатора – на нары».