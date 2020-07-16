«Осознанная подтасовка»

С выборов в Госдуму сняли кандидата от РПСС бизнесмена Дмитрия Потапенко, более известного, как оппозиционного политика. ЦИК придрался к акциям бизнесмена. Иск к нему был подан ведомством Памфиловой в связи с информацией о наличии у Потапенко, «иностранных финансовых инструментов». Верховный суд посчитал принадлежащие ему акции «Яндекса» и Сбербанка иностранными активами.

Как рассказал нам сам Потапенко, речь идет о принадлежащих ему акциях «Яндекса» и Сбербанка, купленных через брокеров. Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже, а ценные бумаги «Яндекса» – на NASDAQ. Дмитрий Потапенко в интервью Sobesednik.ru пообещал судиться за своё право участвовать в выборах.

– На что вы рассчитывали?

– На то, что сей процесс именно так и будет развиваться. Уровень подготовки документов даже для такой мерзости просто запредельно низок. И люди вообще не напрягаются для того, чтобы хоть как-то оформить документы. Просто рисуют табличку Excel на коленке, без подписи и печати, а после этого говорят, что «это документ». Всё как планировалось, так и произошло. Меня осудили просто по экселевской таблице.

– Расскажите в деталях, как вас сняли с выборов?

– Первый день (позавчера – 31 августа 2021 года – Прим. Sobesednik.ru) был очень смешным: я совершенно случайно впервые узнал о суде. ЦИК не посчитал необходимым меня как-то уведомить. При том, что во всех документах есть мой телефон и e-mail, они отправили мне приглашение в суд по почте России. Это юридическая уловка, когда типа отправляют, но может ничего и не дойти – для того, чтобы всё без твоего участия рассмотрели. Всё должно быть с уведомлением о вручении. Я в суде сказал, что я вне почты, поэтому куда вы отправили, и отправляли ли вообще, я не знаю. Идёт осознанная подтасовка.