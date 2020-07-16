Дмитрий Потапенко: Предъявленные в суде декларации о якобы моих доходах – фальшак чистой воды
В интервью Sobesednik.ru оппозиционер обещал бороться за своё право участвовать в выборах ради того, чтобы показать людям – "во власти не только упыри"
«Осознанная подтасовка»
С выборов в Госдуму сняли кандидата от РПСС бизнесмена Дмитрия Потапенко, более известного, как оппозиционного политика. ЦИК придрался к акциям бизнесмена. Иск к нему был подан ведомством Памфиловой в связи с информацией о наличии у Потапенко, «иностранных финансовых инструментов». Верховный суд посчитал принадлежащие ему акции «Яндекса» и Сбербанка иностранными активами.
Как рассказал нам сам Потапенко, речь идет о принадлежащих ему акциях «Яндекса» и Сбербанка, купленных через брокеров. Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже, а ценные бумаги «Яндекса» – на NASDAQ. Дмитрий Потапенко в интервью Sobesednik.ru пообещал судиться за своё право участвовать в выборах.
– На что вы рассчитывали?
– На то, что сей процесс именно так и будет развиваться. Уровень подготовки документов даже для такой мерзости просто запредельно низок. И люди вообще не напрягаются для того, чтобы хоть как-то оформить документы. Просто рисуют табличку Excel на коленке, без подписи и печати, а после этого говорят, что «это документ». Всё как планировалось, так и произошло. Меня осудили просто по экселевской таблице.
– Расскажите в деталях, как вас сняли с выборов?
– Первый день (позавчера – 31 августа 2021 года – Прим. Sobesednik.ru) был очень смешным: я совершенно случайно впервые узнал о суде. ЦИК не посчитал необходимым меня как-то уведомить. При том, что во всех документах есть мой телефон и e-mail, они отправили мне приглашение в суд по почте России. Это юридическая уловка, когда типа отправляют, но может ничего и не дойти – для того, чтобы всё без твоего участия рассмотрели. Всё должно быть с уведомлением о вручении. Я в суде сказал, что я вне почты, поэтому куда вы отправили, и отправляли ли вообще, я не знаю. Идёт осознанная подтасовка.
Статья 327 УК
– В чём ваша претензия к решению Верховного суда?
– Прелесть моего дела в том, что я обнаружил поддельные «мои» декларации о доходах и владения акциями. Это фальшак чистой воды. Поэтому, я подал иск о совершении правонарушения в соответствии со статьёй 327 УК, а именно «Использование поддельных документов в актах гражданского процесса». Но ни верховный судья, ни представитель генпрокуратуры никоим образом на эту историю не отреагировали.
– Как проходил второй день судебного заседания?
– Фактически 1,5 часа я провёл, объясняя, в чем разница между акциями и облигациями и депозитами – людям, которые ничего не понимают в фондовом рынке. Потому что всё, чем мне аргументировали – это наличие у них на меня внутреннего документа ЦБ.
– Вы же не в первый раз идёте в Думу?
– Это уже моя четвёртая избирательная кампания. В первый раз я выдвигался от партии РОСТа в 2016 году, потом я сопровождал несколько кампаний, включая президентскую, а сейчас выдвигался от «Российской партии свободы и справедливости», которую возглавляет Максим Шевченко.
– Что вы хотели сделать в качестве депутата?
– Я хотел, предоставить людям инструмент для нормального управления властью. Я могу предлагать варианты решения проблем наших сограждан.
– Став депутатом вы планировали продолжать управлять своим бизнесом?
– Нет, я бы стал политиком для сограждан, потому что бизнес на этой должности невозможно совмещать.
Реакция на ЦИК
– Вы ожидали сюрпризов от ЦИК или до последнего надеялись, что вашу кандидатуру допустят до выборов?
– Я предполагал, что мне все-таки дадут возможность доиграть эту песню до конца. У меня было не очень много шансов, что я стану депутатом государственной Думы, но, как я всегда говорил, моя основная задача в публичном пространстве – показать людям, что во власти не только упыри.
– Какие претензии вам предъявили в Верховном суде?
– Якобы владением международными финансовыми документами «Яндекса» и «Сбербанка» с их частичным иностранным капиталом.
– Контрольные пакеты которых принадлежат иностранцам?
– В том-то все и дело. В «Сбербанке» – 90% акций, а 9,9% – в продаже, потому что нет такой акции, которая не торгуется на международных фондовых рынках. Проблема истории заключалась в том, что решение какую акцию и облигацию отнести к иностранной принимается по некому документу ЦБ.
– Как вы расценили эту уловку с предъявлением вам иностранных средств?
– Как попытку натянуть сову на глобус. ЦИК берет документ ЦБ, который не носит законодательный характер. Бумажка от ЦБ – какую акцию признавать, а какую не признавать – это незаконный документ. Поэтому я не понимаю, почему к закону пристёгивается некая цидуля ЦБ – никакой взаимосвязи.
– Ваш случай прецедентный?
– Да, потому что это подделка документа. Всех остальных кандидатов просто снимают по-тихому. Зачастую они даже не удивляются.
– Вы планируете судиться с ЦИКом?
– Да. Потому что у нас 14 миллионов наших сограждан по открытым инвестиционным счетам – собственники иностранного капитала. Они умалены в избирательном праве – если бы они избирались, в любой момент каждый из них мог быть снят с выборов по причине того, что у них якобы есть иностранные финансовые активы.
– Будете продолжать заниматься политикой?
– Моя гражданская позиция никак не поменялась, а политика это всего лишь один из инструментов создания гражданского общества. Моя логика – это создание гражданского общества, то, чем мы вместе с вами занимаемся. Наши цели очень сильно совпадают.
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Рубрика: Политика