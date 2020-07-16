Центризбирком посчитал, что имеющиеся у намеревавшегося баллотироваться в депутаты Госдумы экономиста Дмитрия Потапенко ценные бумаги Сбера и «Яндекса» – акции иностранных компаний. Эту позицию представитель ЦИК не моргнув глазом подтвердил в суде.

«Доказательства» владения иностранными акциями кандидатом Потапенко ЦИК представил в виде таблицы Exel, даже не заверенной. И заявил, что у него есть «международный идентификационный номер». Общий объем дела, по оценке Потапенко, составил 600 листов. На ознакомление с ним суд предоставил кандидату 1 (один!) день.

– Я не владею иностранными акциями, – заявил суду Потапенко. – Для этого нужно пользоваться иностранным брокером, а этого нет. Я работаю на рынке 20 лет, как экономист могу вам читать на эту тему лекции. Это не акции, а депозитарные расписки. Международный идентификационный номер не равно иностранный финансовый документ. У Минфина РФ тоже есть международный идентификационный номер.

Судья отказался от предложения Потапенко взглянуть в телефоне на его брокерский счет, а также не стал проводить графологическую экспертизу подписи Потапенко в документах, представленных ЦИК, несмотря на утверждения кандидата о ее подделке.

Генпрокуратура посчитала требования ЦИКа законными. В итоге Верховный суд снял Дмитрия Потапенко с выборов. Такая же участь угрожает еще ещё 700 кандидатам.