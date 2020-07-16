Сегодня, в 16:59

Верховный суд снял Дмитрия Потапенко с выборов в депутаты Госдумы

В Верховном суде закончилось заседание по снятию с выборов в Госдуму кандидата от РПСС Дмитрия Потапенко. Не в пользу кандидата

Фото: Facebook

Центризбирком посчитал, что имеющиеся у намеревавшегося баллотироваться в депутаты Госдумы экономиста Дмитрия Потапенко ценные бумаги Сбера и «Яндекса» – акции иностранных компаний. Эту позицию представитель ЦИК не моргнув глазом подтвердил в суде.

«Доказательства» владения иностранными акциями кандидатом Потапенко ЦИК представил в виде таблицы Exel, даже не заверенной. И заявил, что у него есть «международный идентификационный номер». Общий объем дела, по оценке Потапенко, составил 600 листов. На ознакомление с ним суд предоставил кандидату 1 (один!) день.

– Я не владею иностранными акциями, – заявил суду Потапенко. – Для этого нужно пользоваться иностранным брокером, а этого нет. Я работаю на рынке 20 лет, как экономист могу вам читать на эту тему лекции. Это не акции, а депозитарные расписки. Международный идентификационный номер не равно иностранный финансовый документ. У Минфина РФ тоже есть международный идентификационный номер.

Судья отказался от предложения Потапенко взглянуть в телефоне на его брокерский счет, а также не стал проводить графологическую экспертизу подписи Потапенко в документах, представленных ЦИК, несмотря на утверждения кандидата о ее подделке.

Генпрокуратура посчитала требования ЦИКа законными. В итоге Верховный суд снял Дмитрия Потапенко с выборов. Такая же участь угрожает еще ещё 700 кандидатам.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 4 часа назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Политика 24 минуты назад

Фонд борьбы с коррупцией* официально ликвидирован 31 августа

Общество 41 минуту назад

Мужчина в свадебном платье побеседовал с Владимиром Познером о религии и президенте РФ

Общество 1 час назад

"Как бы мы жили при такой экономике и с населением в 500 миллионов?": Путина раскритиковали за слова о численности населения

Общество 1 час назад

Лидер “Мужского государства”: Зачем в рекламе негры, когда у нас есть башкиры, якуты, ненцы?

Общество 1 час назад

"А если надеть маску Собянина, с него деньги снимут?" В сети обсуждают введение системы Face Pay в метро

Общество 1 час назад

"О сколько предложений чудных увидят выборы в стране…" В сети раскритиковали очередную инициативу от Госдумы

Общество 1 час назад

Паблик Sobesednik.ru атаковали автоматизированные боты, неверно истолковавшие новость о ябломате

Политика 2 часа назад

Лукашенко получил на день рождения картину, где он и сын Коля запечатлены с автоматами

Общество 3 часа назад

Владимир Путин на встрече со школьниками дважды угодил в конфуз

Политика 3 часа назад

Суд не стал арестовывать лидера "Альянса Врачей*"

Общество 3 часа назад

Один пример того, как Лукашенко говорит неправду с президентской трибуны

Общество 3 часа назад

В Подмосковье появился ябломат. Неделю он бесплатно будет раздавать жителям яблоки

Расследование 4 часа назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Общество 4 часа назад

Готовьте ваши денежки: на сколько в России подорожают продукты осенью?

Политика 4 часа назад

В 2008 году переводчик спас Байдена в Афганистане. Теперь он просит о взаимной услуге

Общество 4 часа назад

Георгий Сатаров: Зависимости между подачками и итогами голосования нет

Политика 5 часов назад

Чем грозят поставки российского оружия в Беларусь?

Общество 5 часов назад

В Севастополе школьники пытались обворовать часовню Архангела Михаила

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика