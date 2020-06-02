Лукашенко получил на день рождения картину, где он и сын Коля запечатлены с автоматами

Александр Лукашенко поделился с журналистами, что на день рождения ему подарили картину, на которой он запечатлен в бронежилетах и с автоматами вместе со своим сыном Николаем.

Ответ Лукашенко выложил телеграм-канал, приближенный к администрации президента Беларуси, «Пул Первого». Отец авторки картины работает в службе безопасности, отмечает политик. Художница перешла на пятый курс Академии искусств.

Лукашенко признался, что этот эпизод (когда он вместе с Колей бегал с автоматом) был одним из важных в его жизни и велел повесить работу во Дворце Независимости.

Речь идет о ситуации, которая произошла 23 августа во время одной из массовых акций протеста в Минске в связи с объявленными ЦИКом результатами президентских выборов.

«Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилось»

, – заключил Лукашенко.