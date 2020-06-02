Лукашенко получил на день рождения картину, где он и сын Коля запечатлены с автоматами
Удерживающий должность президента Беларуси политик приказал повесить картину во Дворце Независимости
Александр Лукашенко поделился с журналистами, что на день рождения ему подарили картину, на которой он запечатлен в бронежилетах и с автоматами вместе со своим сыном Николаем.
Ответ Лукашенко выложил телеграм-канал, приближенный к администрации президента Беларуси, «Пул Первого». Отец авторки картины работает в службе безопасности, отмечает политик. Художница перешла на пятый курс Академии искусств.
Лукашенко признался, что этот эпизод (когда он вместе с Колей бегал с автоматом) был одним из важных в его жизни и велел повесить работу во Дворце Независимости.
Речь идет о ситуации, которая произошла 23 августа во время одной из массовых акций протеста в Минске в связи с объявленными ЦИКом результатами президентских выборов.
«Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилось»
, – заключил Лукашенко.
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