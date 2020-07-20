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"Третий звонок" для Колокольцева: глава МВД теряет генералов и позиции под давлением иных ведомств

"Старшие братья" всё знают, и тягаться с ними полиции уже не под силу

Фото: Global Look Press

Владимир Путин отстранил от должности пятерых генералов МВД. Все эти отставки, как сообщает «Коммерсант», были предсказуемыми.

По информации источников издания, трое генералов - замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант внутренней служб Андрей Понорец, начальник УМВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора внутренней службы Виталий Краснов - отстранены на основании того, что в 2017 году выступили поручителями за своего коллегу генерал-майора Михаила Киселёва, бывшего начальника УМВД России по Камчатскому краю, который в этом году задержан по уголовному делу о взятке и превышении должностных полномочий.

В начале августа эти генералы полиции сами подали главе МВД Владимиру Колокольцеву рапорты об отставке, после чего были "временно отстранены" от должности. Теперь президент отправил их в отставку.

"Камчатская история" всплыла в этом контексте небезосновательно - но ещё более небезосновательно (и чуть поближе к Москве) всплывает то, как губернатор Краснодарского края Владимир Владимиров отправил в отставку краевое правительство. Такое чувство, что его тёзка в МВД тоже решил озаботиться своей репутацией и "почистить ряды" - либо просто оказался вынужден "сдать своих".

Теперь у начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова остался только один заместитель (генерал-майор полиции Игорь Зиновьев) - потому что ещё до того, как "ушли" Понорца, рапорт об отставке подала главный следователь Москвы Наталья Агафьева.

Митинги, заказы: почему ушла в отставку главный следователь Москвы Наталья Агафьева

Также в отставку подал генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров, возглавлявший Главное управление МВД на транспорте последние 11 лет (начав когда-то с работы в подразделении уголовного розыска станции Москва-Казанская). Если Наталья Агафьева могла работать на своём посту ещё два года, то 65-летний Дмитрий Шаробаров мог подать рапорт о продлении службы. Однако генералы полиции почему-то предпочли покинуть карьеру.

Понорец, Агафьева, Шаробаров - теперь эта "тройка игроков" больше не участвует в сложной и насыщенной жизни полицейского ведомства.

Председатель Координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин объяснил Sobesednik.ru, что связь трёх отстранённых генералов с Михаилом Киселёвым и рекомендации, которые они когда-то давали в его пользу, - скорее всего, только повод для отстранения от службы.

– Главные рекомендации даёт Управление собственной безопасности МВД, - отметил Пашкин - И к этому управлению, как мы видим, не возникло никаких вопросов. Это наводит на мысли, что либо места этих трёх генералов кому-то понадобились, либо за ними есть ещё какие-то истории.

Отставку же Дмитрия Шаробарова эксперт объяснил низкой компетентностью возглавлявшейся генералом транспортной полиции и коррупционными историями в её рядах, которые побудили поставить вопрос о возможной модернизации ведомства и сокращении его штата.

- А почему ушла со своего поста главный следователь Москвы Наталья Агафьева?

- Ее народ называл «бабушкой» – «бабушка ушла на пенсию». Мне кажется, она не хотела уходить. Место она занимала значимое. Но, в том числе, и скандальное. Она, может быть, поняла, что, сколько веревочке ни виться… лучше пораньше уйти, ничем себя не запятнав. Сейчас, к тому же, идет борьба с коррупцией, что-то рано или поздно всплывёт…

А «старшие братья» всё знают. И ещё, может быть, после истории с её бывшим начальником Александром Романовым она не сработалась с новым начальником - Лебедевым. Через Москву проходит 80% бюджета России – деньги огромные, тут нужен «свой человек». А Агафьева для Лебедева – не «свой человек».

По поводу реальных причин отставок в МВД Sobesednik.ru обратился к политологу Константину Калачёву.

- "Камчатская история" выглядит вполне достаточным поводом для отстранения генералов, - считает эксперт - Но, на самом деле, вопрос в устойчивости позиций главы МВД. Понятно, что времена, когда МВД могло на равных конкурировать с силовыми ведомствами, прошли.

Мой отец был генералом советской милиции, и я прекрасно помню те времена, когда любая отставка была крупным событием. А здесь – сразу пять генералов. Можно, конечно, поискать не только поводы, но и причины события: «камчатская история» выглядит именно убедительным поводом. Но я не готов искать причины. Могу только сказать, что отставка человека с генеральскими погонами – это всегда определённый «звоночек».

Глава МВД Владимир Колокольцев недавно «отметился» в расследовании признанного иноагентом «Проекта» о недвижимости министра и его возможных связях с выходцами из небезызвестной в новейшей российской истории измайловской ОПГ. Ходят слухи о том, что Колокольцев, никак не связанный с ФСБ, именно по этой причине давно не устраивает спецслужбы в качестве министра внутренних дел.

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