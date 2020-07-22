Зеленский создаст в Украине кибервойска

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал указ, в котором глава государства поручил правительству в двухмесячный срок подготовить законопроект о создании в стране кибервойск и внести его на рассмотрение в Верховную раду.

Соответствующие меры были предложены Советом нацбезопасности и обороны Украины ещё весной. Они, в частности, обусловлены попыткой предотвратить атаки на секретные данные государственных служащих, которые, как неоднократно утверждали в Украине, производят российские спецслужбы.

Кибервойска должны стать подведомственными Министерству обороны Украины.

Правительству также предстоит определить объемы необходимого финансирования нового рода войск и особенности их материально-технического оснащения.