Зеленский создаст в Украине кибервойска
Зеленский поручил правительству сделать законопроект о создании кибервойск и внести его на рассмотрение в парламент
Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал указ, в котором глава государства поручил правительству в двухмесячный срок подготовить законопроект о создании в стране кибервойск и внести его на рассмотрение в Верховную раду.
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Соответствующие меры были предложены Советом нацбезопасности и обороны Украины ещё весной. Они, в частности, обусловлены попыткой предотвратить атаки на секретные данные государственных служащих, которые, как неоднократно утверждали в Украине, производят российские спецслужбы.
Кибервойска должны стать подведомственными Министерству обороны Украины.
Правительству также предстоит определить объемы необходимого финансирования нового рода войск и особенности их материально-технического оснащения.
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Рубрика: Политика