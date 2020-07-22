Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"
Президент Украины дал интервью пяти журналистам, в числе которых был и креативный редактор "Собеседника" Дмитрий Быков
Президент Украины дал интервью пяти журналистам – в «нормандском формате»: американка, немец, француз, украинец и русский. С немецкой стороны – Майкл Бакфиш, с американской – Изабель Хуршудян, с французской – Стефан Сиоан, с украинской – Виталий Сыч, а с русской – ваш покорный слуга.
Разговор был общий, и в «Вашингтон пост» уже появились некоторые его фрагменты. Я представлял «Собеседник» и «Новую газету». Здесь вопросы от нашей редакции.
Против Украины идет сразу несколько войн
– Какие чувства у вас вызывает Владимир Путин: священный ужас, восторг, сострадание? Ведь как актер вы могли бы проникнуть в его психологию довольно глубоко. И насколько он рационален?
– С юмором вопрос... Во-первых, у меня не очень много чувств в этом формате. Мне нужно добиться результата для страны. Чувства у меня могут быть как у гражданина, но я их оставлю при себе: как гражданин я себе не принадлежу, я защищаю страну. Притом что я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но президент России – человек гораздо более эмоциональный и гораздо менее рациональный. Я сказал бы, слишком нерациональный для той...
– Великой роли?
– Для той ответственности, которая на нем оказалась. А великая роль, как знаем мы из истории кино, очень часто становится эпизодической. И напротив, хорошо сыгранный эпизод оказывается великим.
Я говорю сейчас только об Украине, потому что эмоциональность у России есть насчет целого ряда государств. Я считаю, что Владимир Путин избыточно эмоционален в отношении Украины и эмоции приводят к необратимым последствиям. Я считаю, это самая большая проблема. Есть вещи неизбежные – мы соседи. С этим надо жить. Но вот восприятие наших отношений как добрососедских – я не знаю, сколько десятилетий уйдет на такую эволюцию. Идет сразу несколько войн – горячая, информационная, газовая, теперь еще и религиозная. Надо закончить войну и тогда говорить обо всем остальном.
Тихановская хотела просто постоять рядом
– Вы готовы предоставлять убежище белорусским оппозиционерам? Встречаться со Светланой Тихановской?
– Украина будет поддерживать президента, которого выберет белорусский народ. Госпожа Тихановская ко мне подходила, сказала, что хочет просто постоять рядом, – потом появилась фотография с подписью о том, что мы переговариваемся. Я это воспринял как определенный знак...
– Когда украинская спортсменка Ярослава Магучих обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, многие в Украине это осудили. А вы?
– Недоумение возникло из-за того, что Магучих – военно-служащая. Ласицкене, впрочем, тоже. Лично я считаю, что в свободное от службы время военнослужащие могут обниматься с кем угодно. Но главное для меня не то, с кем она обнималась, а то, что она привезла в Украину медаль. И что выступала под своим знаменем.
Медведчук под домашним арестом
– Одним из условий вступления Украины в НАТО называют борьбу с коррупцией...
– Коррупция в Украине побеждена. Мы всех расстреляли. Вы это хотели бы услышать?
– Наверное, все-таки нет.
– Слушать разговоры об украинской коррупции, поверьте, мне было обидно задолго до того, как я стал президентом. Я прекрасно понимаю, что о чужих внутренних проблемах больше всего говорит тот, кто хочет замаскировать свою. Коррупция в Украине есть. Она есть везде. Олигархи – тоже везде в мире. Расстрелами и карательными мерами эта проблема не решается. Решается она только технологиями, цифровизацией, и смею думать, что Украина сегодня вкладывает в это направление самые большие деньги. Жизнь коррупционера в Украине крайне некомфортна. Нигде нет такого количества независимых инстанций, борющихся с коррупцией. Правда, это порождает чудовищную бюрократию, но это уж неизбежное зло.
– Тем не менее ни одно громкое антикоррупционное дело не дошло до приговора... по крайней мере ни один высокопоставленный чиновник не пострадал...
– Я вам, не сходя с места и не сверяясь с документами, назову десяток кейсов, когда под судом оказывались государственные чиновники или олигархи. Бывший президент Петр Порошенко. И вовсе не по мотивам политической мести. Константин Жеваго объявлен в розыск Интерполом, заочно вынесено постановление об аресте. Игорь Коломойский – дело расследуется в Америке, но мы предоставляем все материалы. Виктор Медведчук под домашним арестом. Предсказать результаты суда я, разумеется, не могу. Олег Бахматюк. (Сейчас к этому ряду можно добавить и мэра Киева Виталия Кличко, в мэрии работают следователи, изымаются документы, но сам Кличко объясняет это страхом политической конкуренции со стороны Зеленского. – Д. Б.).
А что добиться независимого суда исключительно сложно – да, судебная система меняется труднее всего. Нужно новое поколение судей. Но по количеству судебных процессов и расследований против высокопоставленных персон с нами может сравниться разве что Тбилиси.
Российская пропаганда – это поток ненависти
– Вас раздражает вранье российской пропаганды? Или вы привыкли?
– Вранье – не совсем тот термин. Слово «вранье» еще надо заслужить. Оно по крайней мере притворяется правдой, хочет, чтобы ему верили. В российской пропаганде нет ничего подобного. Это просто поток ненависти – «русофобия», «фашизм», «хунта»... И я не думаю, что это может зарубцеваться. Мы все время забываем, что есть вещи необратимые и непоправимые. Даже если все это сейчас выключить – ничто не забудется.
– Каких перемен в обществе вы хотели бы достичь за время президентства – можете сформулировать?
– Сформулировать как раз просто: я хочу, чтобы рейтинг повышался от разрешений, а не запрещений, смягчений, а не ужесточений, прорывов в будущее, а не возвратов в прошлое. Это было бы приметой активно развивающегося общества. Об Украине можно сказать что угодно, но что она неподвижна – не скажет никто.
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