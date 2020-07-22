Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Президент Украины дал интервью пяти журналистам – в «нормандском формате»: американка, немец, француз, украинец и русский. С немецкой стороны – Майкл Бакфиш, с американской – Изабель Хуршудян, с французской – Стефан Сиоан, с украинской – Виталий Сыч, а с русской – ваш покорный слуга.

Разговор был общий, и в «Вашингтон пост» уже появились некоторые его фрагменты. Я представлял «Собеседник» и «Новую газету». Здесь вопросы от нашей редакции.

Против Украины идет сразу несколько войн

– Какие чувства у вас вызывает Владимир Путин: священный ужас, восторг, сострадание? Ведь как актер вы могли бы проникнуть в его психологию довольно глубоко. И насколько он рационален?

– С юмором вопрос... Во-первых, у меня не очень много чувств в этом формате. Мне нужно добиться результата для страны. Чувства у меня могут быть как у гражданина, но я их оставлю при себе: как гражданин я себе не принадлежу, я защищаю страну. Притом что я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но президент России – человек гораздо более эмоциональный и гораздо менее рациональный. Я сказал бы, слишком нерациональный для той...

– Великой роли?

– Для той ответственности, которая на нем оказалась. А великая роль, как знаем мы из истории кино, очень часто становится эпизодической. И напротив, хорошо сыгранный эпизод оказывается великим.

Я говорю сейчас только об Украине, потому что эмоциональность у России есть насчет целого ряда государств. Я считаю, что Владимир Путин избыточно эмоционален в отношении Украины и эмоции приводят к необратимым последствиям. Я считаю, это самая большая проблема. Есть вещи неизбежные – мы соседи. С этим надо жить. Но вот восприятие наших отношений как добрососедских – я не знаю, сколько десятилетий уйдет на такую эволюцию. Идет сразу несколько войн – горячая, информационная, газовая, теперь еще и религиозная. Надо закончить войну и тогда говорить обо всем остальном.