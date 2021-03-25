Храм на колёсах развеселил Мантурова. Министру показали удивительный экспонат "Армии-2021"
На военной выставке нашлось не только оружие, но и средства агитации
Одной из самых неожиданных новинок форума стал передвижной православный храм на колёсном шасси КамАЗа.
"Автоматизированная подвижная единица для работы с ведущими военнослужащими", как она называется официально, умеет быстро трансформироваться в полевую церковь и окормлять небольшой отряд военнослужащих. Был бы только военный священник (единственный член экипажа), а набор предметов для молитвы найдется в специальном чемоданчике.
Мобильный храм помещается в раскладном прямоугольном кузове, к внутренним стенкам которого прикреплены иконы и церковная утварь. На крыше можно установить крест. Колокольня не предусмотрена (нарушение звукомаскировки). Не видно и алтаря - для него в кузове места не осталось. По сути, это не храм, а, скорее, часовня.
- Такие комплексы пока не стоят на вооружении в Минобороны. Но мы надеемся, что скоро появятся, - рассказал Sobesednik.ru представитель производителя - компании “НПО Русбитех”. - Наши комплексы для верующих включены в программу учений “Запад-2021”, которые проведут Россия и Белоруссия в сентябре. Мы готовы произвести столько, сколько понадобится заказчику.
При желании, как сказал сотрудник "НПО Русбитех", каждый комплекс можно переоборудовать в мечеть - изменить внутреннее наполнение не трудно.
Передвижной храм является частью комплекса “Апостол”, который создан для выполнение “военно-политической работы”. В комплекс также входят передвижной центр психологической помощи, передвижная сцена для концертов и, например, передвижная комната для военной пропаганды (с видеоэкранами на стенах).
Компания “Русбитех” связана с Михаилом Абрамовым - предпринимателем и основателем “Музея русской иконы Михаила Абрамова”. Три года назад меценат погиб в авиакатастрофе.
Во время осмотра экспозиции форума, к стенду комплекса “Апостол” подошел Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. но надолго здесь не задержался. Когда главе Минпромторга показали храм на колесном шасси, он улыбнулся и пошел в другой зал. Больше интереса у Манурова вызвали оптические прицелы производства Ростеха. Чиновник осматривал разные модели и прицеливался через них около 20 минут.