Храм на колёсах развеселил Мантурова. Министру показали удивительный экспонат "Армии-2021"

Мобильный храм помещается в раскладном прямоугольном кузове, к внутренним стенкам которого прикреплены иконы и церковная утварь. На крыше можно установить крест. Колокольня не предусмотрена (нарушение звукомаскировки). Не видно и алтаря - для него в кузове места не осталось. По сути, это не храм, а, скорее, часовня.

- Такие комплексы пока не стоят на вооружении в Минобороны. Но мы надеемся, что скоро появятся, - рассказал Sobesednik.ru представитель производителя - компании “НПО Русбитех”. - Наши комплексы для верующих включены в программу учений “Запад-2021”, которые проведут Россия и Белоруссия в сентябре. Мы готовы произвести столько, сколько понадобится заказчику.

При желании, как сказал сотрудник "НПО Русбитех", каждый комплекс можно переоборудовать в мечеть - изменить внутреннее наполнение не трудно.

Передвижной храм является частью комплекса “Апостол”, который создан для выполнение “военно-политической работы”. В комплекс также входят передвижной центр психологической помощи, передвижная сцена для концертов и, например, передвижная комната для военной пропаганды (с видеоэкранами на стенах).