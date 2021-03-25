В России нужна сменяемость власти? Песков: мнение Кремля не важно, ведь есть Конституция

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что вопрос о необходимости смены власти в стране является риторическим. Ответ на него, как полагает представитель Кремля, находится в Конституции России, которую в прошлом году переписали, разрешив Владимиру Путину остаться ещё на два шестилетних срока на посту главы государства.

«Это вопрос риторический и позиция Кремля здесь совершенно не важна. У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов и вопрос народного голосования — выборов главы государства, выбора парламента. А дальше это вопрос волеизъявления»,

— приводит ответ представителям президента «Интерфакс».

Кроме того, Песков ответил на вопрос журналистов об отношении Владимира Путина к «Единой России». По его словам, позиция президента заключается в том, что эта партия «далека от популизма» и «не боится брать на себя ответственность» за решение возникающих вопросов.

Также Песков добавил, что Путин «поддерживает» «Единую Россию» и уже долго «остается её лидером».

Напомним, что формально лидером партии власти является бывший президент России Дмитрий Медведев.