"Первое испытание на прочность власти талибов*": эксперт о ситуации в Панджшерском ущелье

Ни о какой целостности ситуации и тем более контроля над ней со стороны представителей движения «Талибан»* в Афганистане говорить не приходится. Это стало понятно ещё по митингам в поддержку государственного флага в провинции Нангархар, где местное население, выступившее против действий талибов*, пришлось разгонять с «площадей» силой, в прямом смысле этого слова.

Но куда больший интерес с точки зрения сопротивления власти талибов* в стране представляет ситуация в Панджшерском ущелье, где объявлено сопротивление «Талибану»*. С таким заявлением выступил сын Ахмад Шаха Масуда – знаменитого афганского полевого командира, убитого 20 лет тому назад. Тем более что у сопротивления в Панджшере уже появился лидер – бывший вице-президент Амрулла Салех, провозгласивший себя временным лидером афганского государства.

Российский политолог Алексей Пилько называет ситуацию в мятежном регионе серьёзным испытанием власти «Талибана»* на прочность, отмечая, что дальнейшее её развитие будет во многом зависеть от способности талибов* решить указанную проблему. Особенно интересной ситуация видится эксперту сквозь призму того, что в ситуацию в Панджшере в один из моментов могут вмешаться внешние игроки.