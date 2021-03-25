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"Первое испытание на прочность власти талибов*": эксперт о ситуации в Панджшерском ущелье

У сопротивления в Панджшере уже появился лидер – бывший вице-президент Амрулла Салех

Фото: Global Look Press

Ни о какой целостности ситуации и тем более контроля над ней со стороны представителей движения «Талибан»* в Афганистане говорить не приходится. Это стало понятно ещё по митингам в поддержку государственного флага в провинции Нангархар, где местное население, выступившее против действий талибов*, пришлось разгонять с «площадей» силой, в прямом смысле этого слова.

Но куда больший интерес с точки зрения сопротивления власти талибов* в стране представляет ситуация в Панджшерском ущелье, где объявлено сопротивление «Талибану»*. С таким заявлением выступил сын Ахмад Шаха Масуда – знаменитого афганского полевого командира, убитого 20 лет тому назад. Тем более что у сопротивления в Панджшере уже появился лидер – бывший вице-президент Амрулла Салех, провозгласивший себя временным лидером афганского государства.

Российский политолог Алексей Пилько называет ситуацию в мятежном регионе серьёзным испытанием власти «Талибана»* на прочность, отмечая, что дальнейшее её развитие будет во многом зависеть от способности талибов* решить указанную проблему. Особенно интересной ситуация видится эксперту сквозь призму того, что в ситуацию в Панджшере в один из моментов могут вмешаться внешние игроки.

Что дальше? Политолог оценил риски экспансии Талибана* за пределы Афганистана

«Первое испытание на прочность власти талибов* в Афганистане – это ситуация в Панджшерском ущелье, где сын Ахмад Шаха Масуда объявил о сопротивлении «Талибану»*. Туда же отошли разрозненные отряды бывшей афганской правительственной армии.

Изначально политическое крыло «Талибана»* призвало к мирному решению вопроса и предложило силам антиталибской оппозиции амнистию. Однако они отказались, а также отвергли последовавший ультиматум талибов*.

Более того, появились сведения о переброске в Панджшер оружия и боеприпасов из Таджикистана через воздушный мост. Всё это представляет уже серьёзный вызов для талибов* и, если они не смогут в ближайшее время решить панджшерскую проблему, у них явно будут проблемы с контролем над территорией Афганистана.

Тем более что в панджшерскую историю могут вписаться внешние игроки, которые недовольны поведением талибов* (в особенности тем, что либеральные заявления их политического руководства никак не соответствуют действиям талибов* на местах).

В этой связи, можно вспомнить недавние российско-таджикские и китайско-таджикские военные учения. Если при этом вспомнить о переброске в Таджикистан турецких военных (которые, кстати, будут использовать инфраструктуру российской 201-й базы), то ситуация станет ещё интереснее.

Если «Талибан»* будет вести себя неправильно, то вводить в Афганистан войска и воевать с ним напрямую не будут. Справятся силами прокси (наёмников) и местной оппозиции, которой подбросят оружия и обеспечат разведданными. Тыловая инфраструктура для подобных действий разворачивается в Таджикистане.

В общем, внимательно смотрим за развитием ситуации в Панджшерском ущелье, где захвативших власть в Афганистане талибов* ждёт первое серьёзное испытание», – пишет Пилько в своём авторском телеграм-канале.

*«Талибан» признан террористической организацией и запрещён в России

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